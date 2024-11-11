Gerçek işsiz sayısı 9 milyondan fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün işgücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre işsiz kişi sayısı Eylül’de bir önceki aya göre 35 bin kişi arttı ve 3 milyon 100 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024

TÜİK, Eylül’de istihdam edilenlerin sayısını 32 milyon 823 bin, işgücünü ise 35 milyon 923 bin kişi olarak hesapladı.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 17

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. TÜİK, bu yaş grubunda işsizlik oranını erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olarak hesapladı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyondan fazla

Ancak TÜİK’in açıkladığı işsizlik verileri dar tanımlı. TÜİK’in sadece yüzde olarak açıkladığı geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 25,6. İşgücünün bu orana bölünmesiyle elde edilen gerçek işsizlik verisi ise 9 milyon 258 bin kişi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi) Erkek (kişi) Kadın (kişi) 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 66 milyon 16 bin 32 milyon 666 bin 33 milyon 350 bin İşgücü 35 milyon 923 bin 23 milyon 567 bin 12 milyon 356 bin İstihdam 32 milyon 823 bin 21 milyon 981 bin 10 milyon 842 bin İşsiz 3 milyon 100 bin 1 milyon 586 bin 1 milyon 514 bin İşgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 93 bin 9 milyon 99 bin 20 milyon 994 bin

(HA)