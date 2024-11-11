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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 11:56
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 12:14
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Gerçek işsiz sayısı 9 milyondan fazla

TÜİK, Eylül'ün işsizlik oranını yüzde 8,6, işsiz sayısını da 3 milyon 100 bin olarak açıkladı. Veri Ağustos'la aynı. Ancak veri dar tanımlı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 25,6 ve sayı gerçekte 9 milyon 258 bin kişi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gerçek işsiz sayısı 9 milyondan fazla
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün işgücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre işsiz kişi sayısı Eylül’de bir önceki aya göre 35 bin kişi arttı ve 3 milyon 100 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024

TÜİK, Eylül’de istihdam edilenlerin sayısını 32 milyon 823 bin, işgücünü ise 35 milyon 923 bin kişi olarak hesapladı.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 17

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. TÜİK, bu yaş grubunda işsizlik oranını erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24 olarak hesapladı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyondan fazla

Ancak TÜİK’in açıkladığı işsizlik verileri dar tanımlı. TÜİK’in sadece yüzde olarak açıkladığı geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 25,6. İşgücünün bu orana bölünmesiyle elde edilen gerçek işsizlik verisi ise 9 milyon 258 bin kişi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi)Erkek (kişi)Kadın (kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus66 milyon 16 bin32 milyon 666 bin33 milyon 350 bin
İşgücü35 milyon 923 bin23 milyon 567 bin12 milyon 356 bin
İstihdam32 milyon 823 bin21 milyon 981 bin10 milyon 842 bin
İşsiz3 milyon 100 bin1 milyon 586 bin1 milyon 514 bin
İşgücüne dahil olmayan nüfus30 milyon 93 bin9 milyon 99 bin20 milyon 994 bin

(HA)

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İstanbul
işsiz işsizlik işgücü
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