Soykırımın önlenmesi amacıyla çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşu Genocide Watch, 23 Kasım'da yayımladığı ve 25 Kasım'da güncellediği Türkiye ülke raporunda, hükümetin idare ve ceza hukukunu muhalefet ve ayrımcılığa uğrayan toplumsal kesimler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmasını ele aldı.

Vahagn Khachatryan'ın hazırladığı raporda Kürt Sorunu kapsamındaki barış süreci, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, basın özgürlüğüne yönelik müdahaleler ve LGBTİ+ örgütlerine yönelik operasyonlar inceleniyor.

Barış sürecine karşın Kürtlere yönelik baskılar

Rapor, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından PKK'nin Mayıs 2025'te kendisini fesih kararı almasını ve TBMM'nin barış sürecine ilişkin çerçeve yasayı kabul etmesini, onlarca yıldır süren çatışmanın sona ermesi doğrultusundaki gelişmeler olarak değerlendiriyor.

Ancak 3 Eylül 2026'da Diyarbakır'da hayatını kaybeden PKK mensuplarına yönelik anmalara katılan 10 kişinin gözaltına alınmasına dikkat çekerek şu tespitte bulunuyor:

“Hükümet, barış sürecinde bile Kürt kimliğini hâlâ bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.”

Raporda Türkiye nüfusunun yüzde 15-20'sini oluşturan Kürtlerin dilinin eğitimde, medyada ve siyasette onlarca yıl boyunca yasaklandığı ya da kısıtlandığı hatırlatılıyor.

Genocide Watch, Şubat 2023 depremlerinin ardından Uluslararası Azınlık Hakları Grubunun (Minority Rights Group International) Kürt Alevilere ve diğer azınlıklara yönelik ayrımcılık tespitlerine, yeniden iskân politikalarının Kürtlerin ve Alevilerin yaşadığı bölgelerin demografik yapısını değiştirmesine ilişkin kaygılara da yer veriyor.

Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlar

Raporda, CHP'nin Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'nin büyük kentlerinin çoğunda belediye yönetimlerini kazanmasının ardından CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına yönelik tutuklama, görevden alma ve kayyım atama uygulamaları ele alınıyor.

Hükümetin belediye başkanlarına yönelik terör ve yolsuzluk suçlamalarına karşılık, bu operasyonları eleştirenlerin asıl amacın siyasal muhalefeti zayıflatmak olduğu görüşünde oldukları aktarılıyor.

LGBTİ+'lara yönelik kitlesel gözaltılar

Genocide Watch, 13 Eylül 2026'da İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin'de LGBTİ+ örgütlerine yönelik polis operasyonlarında en az 63 kişinin gözaltına alındığını kaydediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma 162 şüpheliyi, dokuz derneği ve 13 işletmeyi kapsıyor.

Raporda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisinin 150'yi aşkın LGBTİ+ ve hak savunucusunun gözaltına alındığına ilişkin haberlerden duyduğu kaygıyı dile getirdiği ve keyfî biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılanların serbest bırakılmasını istediği hatırlatılıyor.

Dezenformasyon yasası ve ifade özgürlüğü

Rapora göre 2026 başından bu yana bir düzineden fazla gazeteci, 2022'de yürürlüğe giren dezenformasyon yasası kapsamında gözaltına alındı veya tutuklandı.

26 Eylül'de YouTube yayıncısı Ali Tarakçı'nın, 28 Eylül'de Nefes gazetesi haber koordinatörü Fatih Ergin'in dezenformasyon suçlamasıyla tutuklanması bu uygulamaların örnekleri arasında gösteriliyor.

Rapor, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yurttaşların da soruşturulduğunu belirtiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolarda, İçişleri Bakanının açıklamasına göre 1.800'ü aşkın göstericinin gözaltına alındığını hatırlatıyor.

Soykırım süreçlerinin üç kategorisi

Genocide Watch, Türkiye'yi soykırım süreçlerini incelemek üzere geliştirdiği on aşamalı sınıflandırmanın üç kategorisinde değerlendiriyor:

3. aşama – Ayrımcılık: İdare ve ceza hukuku yoluyla Kürtlerin, muhalif siyasetçilerin ve LGBTİ+'ların haklarından yoksun bırakılması.

6. aşama – Kutuplaştırma: Gazetecilerin ve muhalif belediye başkanlarının cezaevine konulması yoluyla ılımlı seslerin susturulması.

10. aşama – İnkâr: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Ermeni Soykırımı'nı tanıma yönündeki adımını reddetmesi.

Kuruluşun geliştirdiği modelde bu aşamalar zorunlu bir kronolojik sıra izlemiyor. Birden fazla süreç aynı anda işleyebiliyor. Türkiye'nin bu üç kategoride değerlendirilmesi, ülkede bugün soykırım suçunun işlenmekte olduğuna ilişkin bir yargı kararı anlamına gelmiyor.

Avrupa'ya Türkiye'yle işbirliğini koşullara bağlama çağrısı Genocide Watch raporunun sonunda Türkiye makamlarına, Avrupa kurumlarına ve insan hakları örgütlerine altı öneride bulunuyor: * Türkiye'deki mahkemeler, 13 Eylül operasyonlarında keyfî olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılanları serbest bırakmalı ve dezenformasyon yasası kapsamında tutuklanan gazetecilere yönelik davaları düşürmeli. * TBMM, 2022 tarihli dezenformasyon yasasını kaldırmalı ve seçilmiş belediye başkanlarının yerine devlet tarafından kayyım atanmasına son vermeli. * Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, Türkiye'yle işbirliğini bu iki adımın atılması koşuluna bağlamalı ve kaydedilen ilerlemeyi kamuoyuna açıklamalı. * Avrupa hükümetleri tehdit altındaki gazetecilere, aktivistlere ve siyasetçilere acil koruma sağlamalı. * Türkiye, Ermenistan sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına açılmasına ilişkin 2022 anlaşmasını uygulamalı ve Ermeni Soykırımı'nı tanımalı. * İnsan hakları örgütleri gazetecilerin, Kürt siyasetçilerin ve LGBTİ+'ların gözaltına alınmalarını, tutuklanmalarını ve yargılanmalarını belgelemeli; haklarında suçlama yöneltilenlere hukuki yardım sağlamalı.

(AEK)