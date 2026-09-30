Geniş tanımlı işsizlik, dar tanımlı işsizliğin yaklaşık dört katı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), bugün yayımladığı İşsizliğin Görünümü Raporu’nda (Eylül 2026) geniş tanımlı işsiz sayısını 12 milyon 608 bin olarak hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 için mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısını 2 milyon 740 bin, işsizlik oranını yüzde 7,8 olarak açıkladı. DİSK-AR’ın hesaplamasına göre geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 31’e çıktı.

Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 23,2

Rapora göre dar tanımlı işsizlik gerilerken geniş tanımlı işsizlikteki artış eğilimi sürdü. Dar tanımlı işsizlik oranı Ağustos 2024’te yüzde 8,5, Ağustos 2025’te yüzde 8,6 iken Ağustos 2026’da yüzde 7,8’e indi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 28,5’ten yüzde 31’e yükseldi.

Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark da büyüdü. Ocak 2022’de yaklaşık 11 puan olan fark, Ağustos 2026’da 23,2 puana ulaştı. DİSK-AR, bu ayrışmayı zamana bağlı eksik istihdam ile potansiyel işgücündeki artışla açıklıyor.

Raporun ek tablosuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2025’te 12 milyon 597 binken Ağustos 2026’da 12 milyon 608 bine çıktı. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 11 bin arttı. Dar tanımlı işsiz sayısı ise aynı dönemde 3 milyon 47 binden 2 milyon 740 bine geriledi.

4,4 milyon kişi daha fazla çalışmak istiyor

DİSK-AR verilerine göre Ağustos 2026’da 4 milyon 380 bin kişi zamana bağlı eksik istihdamda yer aldı. Raporda bu grubu, haftada 40 saatten az çalışan ve imkân bulması halinde daha fazla çalışmak isteyen kişiler oluşturuyor.

Potansiyel işgücü ise 5 milyon 489 bin kişiye ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik; dar tanımlı işsizlerin yanı sıra zamana bağlı eksik istihdamı ve potansiyel işgücünü de hesaba katıyor. Rapora göre bu grupların toplamı geniş tanımlı işsiz sayısını 12,6 milyona taşıdı.

Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 40,1

İşsizlik göstergeleri kadınlarla erkekler arasındaki farkı da ortaya koydu.

Ağustos 2026’da dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 10,1 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 25,4’e, kadınlarda yüzde 40,1’e çıktı.

Kadınlarda dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 193 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 73 bin oldu. Erkeklerde ise DİSK-AR dar tanımlı işsiz sayısını 1 milyon 547 bin, geniş tanımlı işsiz sayısını 6 milyon 535 bin olarak hesapladı.

İşsizlerin yüzde 82’si ödenek alamadı

DİSK-AR, işsizlerin işsizlik ödeneğine erişimini de inceledi.

TÜİK Ağustos ayında 2 milyon 740 bin dar tanımlı işsiz bulunduğunu açıkladı. İŞKUR verilerine göre aynı ay 492 bin 169 kişi işsizlik ödeneği aldı. Böylece resmi işsizlerin yalnızca yüzde 18’i ödenekten yararlanırken 2,2 milyondan fazla kişi işsizlik ödeneği alamadı.

DİSK-AR, işsizlik ödeneğinden yararlanma oranının düşüklüğünü ödenek koşullarının ağırlığına ve İşsizlik Sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılmasına bağlıyor.

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(VC)