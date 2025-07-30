Geniş tanımlı işsizlik 13,4 milyona ulaştı: Her üç kişiden biri atıl işgücü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2025 işgücü verileri, işsizlik sorununun resmi rakamların ötesinde çok daha derin bir tablo çizdiğini gösterdi.

Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak açıklanırken, geniş tanımlı işsizlik olarak kabul edilen atıl işgücü oranı yüzde 32,9’a ulaştı. Bu oran, Türkiye’de yaklaşık 13 milyon 400 bin kişinin işsiz, eksik istihdam edilmiş ya da işgücü dışında ama çalışmaya hazır halde olduğunu ifade ediyor.

Atıl işgücü oranı, sadece işsizleri değil; part-time çalışan ama tam zamanlı iş arayanları (zamana bağlı eksik istihdam) ve iş aramayı bırakmış ama çalışmaya hazır potansiyel işgücünü de kapsıyor. Haziran ayında bu oran 1,8 puanlık artışla yüzde 32,9 oldu.

TÜİK dar tanımlı yani işsiz yani son dört hafta içinde aktif bir şekilde iş aramış, çalışmaya hazır kişileri kapsayan kişi sayısını ise 3 milyon 47 bin kişi olarak açıkladı.

Her dört genç kadından biri işsiz

15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 16,2’ye yükseldi. Erkek gençlerde bu oran yüzde 12,3 iken, kadın gençlerde yüzde 23,7’ye kadar çıktı. Bu, her dört genç kadından birinin işsiz olduğu anlamına geliyor.

Kadınlar ve gençler dezavantajlı

İşgücüne katılım oranı yüzde 53,5’te (35 milyon 498 bin kişi) sabit kalırken, bu oran erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda sadece yüzde 36 oldu.

TÜİK, istihdam edilenlerin sayışımım da Haziran’da 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,9’a düştüğünü duyurdu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Kadınlar hem istihdamda hem işgücüne katılımda büyük ölçüde geride kaldı.

(HA)