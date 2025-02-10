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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 10:32
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 11:00
5 dk Okuma

Geniş tanımlı işsiz sayısı 11,5 milyon

TÜİK'in açıkladığı işgücü istatistiklerine göre Türkiye'de istihdam edilen 32 milyon 718 bin kişi var. Ancak bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,4.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Geniş tanımlı işsiz sayısı 11,5 milyon
Fotoğraf: Google Maps

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dar tanımlı işsizliği yüzde 8,5, geniş tanımlı işsizliği de yüzde 28,2 olarak açıkladı.

Aralık ayının işgücü verileri yayımlayan TÜİK’e göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Aralık’ta bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Erkeklerde istihdam kadınların 2 katı

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,1

İşgücü Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı 11,5 milyon kişiye ulaştı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Aralık 2024Bir önceki ayBir önceki aya göre fark
ToplamErkekKadınToplamErkekKadınToplamErkekKadın
(Bin kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus66 12432 71733 40766 08832 70033 388361719
İşgücü35 74323 51612 22835 83723 62512 212-94- 10916
İstihdam32 71821 88910 82932 77221 98510 787-54-9642
İşsiz3 0261 6271 3993 0651 6401 425-39-13-26
İşgücüne dahil olmayanlar30 3819 20221 17930 2519 07521 1761301273
(%)
İşgücüne katılma oranı54,171,936,654,272,236,6-0,1-0,30,0
İstihdam oranı49,566,932,449,667,232,3-0,1-0,30,1
İşsizlik oranı8,56,911,48,66,911,7-0,10,0-0,3
Genç nüfusta işsizlik oranı
(15-24 yaş)		16,313,122,115,812,122,60,51,0-0,5

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
işgücü işsizlik TÜİK
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