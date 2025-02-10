Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dar tanımlı işsizliği yüzde 8,5, geniş tanımlı işsizliği de yüzde 28,2 olarak açıkladı.

Aralık ayının işgücü verileri yayımlayan TÜİK’e göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Aralık’ta bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Erkeklerde istihdam kadınların 2 katı

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,1

İşgücü Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,2

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı 11,5 milyon kişiye ulaştı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Aralık 2024 Bir önceki ay Bir önceki aya göre fark Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın (Bin kişi) 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 66 124 32 717 33 407 66 088 32 700 33 388 36 17 19 İşgücü 35 743 23 516 12 228 35 837 23 625 12 212 -94 - 109 16 İstihdam 32 718 21 889 10 829 32 772 21 985 10 787 -54 -96 42 İşsiz 3 026 1 627 1 399 3 065 1 640 1 425 -39 -13 -26 İşgücüne dahil olmayanlar 30 381 9 202 21 179 30 251 9 075 21 176 130 127 3 (%) İşgücüne katılma oranı 54,1 71,9 36,6 54,2 72,2 36,6 -0,1 -0,3 0,0 İstihdam oranı 49,5 66,9 32,4 49,6 67,2 32,3 -0,1 -0,3 0,1 İşsizlik oranı 8,5 6,9 11,4 8,6 6,9 11,7 -0,1 0,0 -0,3 Genç nüfusta işsizlik oranı

(15-24 yaş) 16,3 13,1 22,1 15,8 12,1 22,6 0,5 1,0 -0,5

(HA)