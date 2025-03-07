8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Hadig Derneği de bugünü Hemşince bir mesajla selamladı.

Dernek, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda "Genik ik, hosa ik!" (Kadınız, buradayız!) diyerek kadın dayanışmasını ve mücadelesini vurguladı.

Hemşin kültürünü yaşatmayı amaçlayan Hadig Derneği, paylaşımında #Hemşince #Hemşin #HadigDernek #Hadig #8Mart #KadınlarGünü etiketlerine yer vererek, dilin ve kültürel kimliğin kadın mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

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