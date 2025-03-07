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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 14:18
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 14:24
1 dk Okuma

Genik ik, hosa ik!*

Hemşin kültürünü yaşatmayı amaçlayan Hadig Derneği, paylaşımında #Hemşince #Hemşin #HadigDernek #Hadig #8Mart #KadınlarGünü etiketlerine yer vererek, dilin ve kültürel kimliğin kadın mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Genik ik, hosa ik!*
Fotoğraf: "Sonbahar" filminden.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Hadig Derneği de bugünü Hemşince bir mesajla selamladı.

Dernek, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda "Genik ik, hosa ik!" (Kadınız, buradayız!) diyerek kadın dayanışmasını ve mücadelesini vurguladı.

Hemşin kültürünü yaşatmayı amaçlayan Hadig Derneği, paylaşımında #Hemşince #Hemşin #HadigDernek #Hadig #8Mart #KadınlarGünü etiketlerine yer vererek, dilin ve kültürel kimliğin kadın mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

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