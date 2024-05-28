Genel Sekreter Stoltenberg: "Ukrayna NATO müttefiklerinin silahlarıyla Rusya topraklarını vurabilmeli"

AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi medyaya yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın [NATO müttefiklerince] tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerektiği"ne yönelik demecine gelen tepkileri yanıtlayan Stoltenberg, Ukrayna'nın "uluslararası hukuka göre [...] Rusya'daki askeri hedefleri vurma [hakkı]" olduğunu ileri dürdü.

Ukrayna'da süre giden eden çatışmanın "bir saldırı savaşı" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir." dedi.

Rusya Harkov'a doğru yürürken

Stoltenberg'in açıklamaları ve Ukrayna savunmasına ilişkin kaygılar, Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda başlattığı yaz taarruzuyla ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'a doğru ilerlemeye başladığı döneme denk düşüyor. Askeri yorumcuların Putin'in Ukrayna'nın mühimmat ve personel sıkıntısından yararlanarak ilerlemeye başladığına ilişkin yorumları eşliğinde NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya yönelik askeri destek vaatleri de artıyor.

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın çok yakın zamanda Ukrayna'daki askerleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı. Fransa'nın girişimini memnuniyetle karşıladığını belirten komutan Sırski, Paris'in kararlılığının diğer ortakları da cesaretlendireceğini belirtti.

"Ukrayna sınırın ötesindeki hedefleri

vurmazsa kendisini savunamaz"

Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşın sınır hattında devam ettiği bu dönemde kendisini savunmasının önemine vurgu yaparak, "Sınırın hemen diğer tarafındaki askeri hedefleri vuramazlarsa Ukraynalıların kendilerini savunmaları çok zor ve güç olacaktır." dedi.

NATO müttefiklerinden tedarik edilen silahların Rus topraklarını vurmakta kullanılmasına yönelik izinlerin silah sağlayıcı ülkeler tarafından verildiğine işaret eden Stoltenberg, kimi müttefiklerin bu doğrultuda silahların kullanılmasına kısıtlama getirirken kimilerinin getirmediğini, kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg'in "The Economist" dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", müttefik ülkeler arasında tartışmalara yol açmıştı.

Stoltenberg: "NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme planımız yok"

Stoltenberg, bu açıklamalarına karşılık, NATO'nun Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmadığını yineledi: "Ukrayna'ya teçhizat sevk ediyor olmamız NATO'yu çatışmanın ortağı haline getirmez. Çatışmaya taraf olmadan Ukrayna'yı destekleme hakkına sahibiz çünkü Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı oluyoruz." dedi.

Stoltenberg, "NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme ya da doğrudan savaşa dahil olma gibi bir planımız yok." dedi.

"Savaş Putin'e bağlı"

Rus istihbaratının müttefik ülkelere yönelik faaliyetlerinin arttığının gözlemlendiğini söyleyen NATO Genel Sekreteri, "NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasını zayıflatmayı amaçlayan farklı türdeki hibrit faaliyetlere karşı koymak için hazırlıklı olmamız, istihbarat paylaşmamız ve bilgi alışverişinde bulunmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Stoltenberg'e göre, Ukrayna'daki savaş, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin istediği zaman bitebilir." Ancak NATO Genel Sekreteri, "Sorun şu ki Başkan Putin'in bu savaşı sona erdirmeyi planladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz, tam tersine adım attığını görüyoruz." dedi.

(AEK)