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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 16:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 17:11
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Genel Kurul'da okunan Atalay kararı tutanaklara geçmedi

AYM'nin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği "yok hükmünde" kararı TBMM'de okundu. Karar Meclis tutanaklarına geçirilmezken, AKP milletvekilleri Genel Kurul'u terk etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Genel Kurul'da okunan Atalay kararı tutanaklara geçmedi
*Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partili (TİP) Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği "yok hükmünde" kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. 

Genel Kurul, CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Biçer- Karaca, Anayasa'nın 153. maddesini hatırlattı ve AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu vurguladı:

"Hatay halkının iradesiyle seçilen Can Atalay Anayasamızın 6. maddesinde düzenlenmiş olan ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkını burada temsil etmek üzere seçtiği milletvekili arkadaşımızı seçildiği günden bu yana aldığı görevi ifa edemediği ve bunun anayasaya uygun olmadığı defalarca dile getirildi.

Anayasamızın 153'üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının Milli Egemenlik Haftasına girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okunmasına karar verdim ve bu hüküm kısmını Sayın Katip üye arkadaşıma okutuyorum."

Atalay'ın vekilliği düşürülüyor: Bir kez daha Anayasa'yı çiğneyecekler
Atalay'ın vekilliği düşürülüyor: Bir kez daha Anayasa'yı çiğneyecekler
30 Ocak 2024

AKP'liler salonu terk etti

Biçer-Karaca'nın ardından CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez, AYM’nin Atalay ile ilgili verdiği "milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu"na dair hak ihlali kararını okudu.

Karar okunurken, bazı AKP’li milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

AKP’li Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AKP’li milletvekilleri "Bu yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi. AKP’li ve CHP'li milletvekilleri arasında bir süre gerginlik yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hukuken şu hali ile düşme yok hükmündedir. Atalay'ın vekil olduğu okutulmuştur" dedi. Şahin-Usta ise "okutulma işleminin usulsüz olduğunu" söyledi.

Karaca, AYM kararının hüküm kısmını okuttuktan sonra, 22 Nisan’da toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Meclis tutanaklarına geçirilmedi

TBMM tutanağında ise Biçer- Karaca'nın konuşmasının giriş kısmı verilirken; kararın okutulduğu kısma yer verilmedi.

Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Yargıtay kararı Meclis'te okundu: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
30 Ocak 2024

Meclis kararıyla vekilliği düşürülmüştü

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçilen Atalay’ın vekilliği, 30 Ocak 2024’te Meclis’te Yargıtay kararı okunarak düşürüldü.

Atalay’ın avukatları, TBMM’de yapılan bu işlem üzerine AYM’ye başvurdu. AYM 22 Şubat 2024’te kararın “yok hükmü”nde olduğuna karar verdi.

1 Ağustos 2024 gerekçeli kararını da açıklayan AYM, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararı okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu”nu belirtti.

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Prof. Dr. Yazıcı-Özbudun: AYM tarihinde ilk kez 'yokluk kararı' verdi
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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay AYM
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