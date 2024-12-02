Genel-İş Başkanı Çalışkan’ın soruşturmasından 'gizli tanık' çıktı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın tutuklandığı soruşturmadan “gizli tanık” çıktı.

Kısa Dalga Genel Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş, 30 Kasım günü “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Çalışkan hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarını yazdı.

Yazıya göre; gizli tanık ve itirafçı, Çalışkan’ın 2014 yılında Kandil’de 30 gün teorik ve askeri eğitim aldıklarını iddia etti. Çalışkan ise ifadesinde bu iddiayı reddetti. Ayrıca Çalışkan’ın Kandil’e gittiği iddia edilen tarihte devlet, teknik takip yapıyordu.

Kuzey Irak’a iki kez gittiğini söyleyen Çalışkan, 'ilk ziyaretin Iraklı sendikacıların daveti üzerine gerçekleştiğini' ve ikinci kez de akrabalarını görmek ve alışveriş yapmak için gittiğini' söyledi.

Çalışkan ayrıca iddia edildiği gibi 30 gün değil, her birinde 2-3 gün kaldığını belirtti.

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Çalışkan’ın sendikanın otel ve uçak rezervasyonlarını yapan firmanın sahibine, cezaevindeki kayınbiraderine, sendikanın örgütlenme uzmanına para transferi yapması suçlama konusu yapıldı.

Ayrıca 2015 yılında Kobanî sınırında IŞİD’e karşı DİSK’in çağrısıyla gerçekleşen basın açıklaması, 10 Ekim Gar katliamından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımları da “delil” olarak sunuldu.

Çalışkan ise iddialara karşı ifadesinde "Ben Genel İş Sendikası Başkanı olduğumda sendikanın 28 bin üyesi vardı. Tamamıyla siyasi fraksiyonlardan uzak işçilerin hak ve söz sahibi olduğu, yönetimi işçilerin belirlediği bir anlayış ile sendikayı yönettim. Bu sayede üye sayımız 185 bine ulaştı. Tamamıyla işçilerin söz sahibi olduğu, hiçbir terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatı bulunmayan bir sendikanın içerisindeyim" dedi.

Çalışkan hakkında 2010 yılında da 'PKK-KCK üyesi' olduğu iddiasıyla Diyarbakır Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatıldığı, 9 yıl süren takip sonunda Çalışkan hakkında hiçbir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle 2019'da “takipsizlik” kararı verildiği belirtildi.

Çalışkan, bu takipsizlik kararından 3 yıl sonra 2022’de Ankara’da aynı suçlama ile açılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklandı.

(RT)