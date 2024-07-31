ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
Kim
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 09:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 09:50
1 dk Okuma

Genco Erkal kimdir?

Bir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, bugün vefat etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Genco Erkal kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 

1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez ödüle değer görüldü.

28 Mart 1938'de İstanbul'da doğdu. (TY)

Genco Erkal Dostlar tiyatrosu genco erkal kimdir
ilgili haberler
Oyuncu Genco Erkal vefat etti
Bugün 09:39
/haber/oyuncu-genco-erkal-vefat-etti-298030
ilgili haberler
Oyuncu Genco Erkal vefat etti
Bugün 09:39
/haber/oyuncu-genco-erkal-vefat-etti-298030
Sayfa Başına Git