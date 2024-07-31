Genco Erkal'ın cenaze töreni programı belli oldu

Türkiye tiyatrosunun önde gelen isimlerinden, "Dostlar Tiyatrosu"nun kurucusu Genco Erkal, hayatını kaybetti.

Erkal’ın resmî X hesabından bu sabah erken saatlerde bir veda mesajı paylaşıldı:

“Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın. Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda.”

Sanatçı, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." paylaşımıyla duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum," dedi.

Tiyatro Festivali'nden Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na Saygıyla...