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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 09:39
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:31
2 dk Okuma

Genco Erkal'ın cenaze töreni programı belli oldu

Bir süredir kan kanseri tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden oyuncu, 86 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Genco Erkal'ın cenaze töreni programı belli oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye tiyatrosunun önde gelen isimlerinden, "Dostlar Tiyatrosu"nun kurucusu Genco Erkal, hayatını kaybetti.

Erkal’ın resmî X hesabından bu sabah erken saatlerde bir veda mesajı paylaşıldı:

“Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın. Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda.”

Sanatçı, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenin ardından ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." paylaşımıyla duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim ülkemizin yetiştirdiği en büyük tiyatro sanatçılarından Genco Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum," dedi.

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TİYATRO ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
"Genco Erkal geçmişte olduğu gibi bugün de yalnız değildir"
25 Ağustos 2021
/haber/genco-erkal-gecmiste-oldugu-gibi-bugun-de-yalniz-degildir-249270
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23 Ağustos 2021
/haber/genco-erkal-a-cumhurbaskani-na-hakaretten-4-yil-8-ay-hapis-istemi-249210
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Genco Erkal "Cumhurbaşkanına hakaret"ten ifade verdi
19 Nisan 2021
/haber/genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifade-verdi-242718
Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ifadeye çağrıldı
16 Nisan 2021
/haber/genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi-242606
Genco Erkal'ın hayatı belgesel oluyor
25 Ocak 2021
/haber/genco-erkal-in-hayati-belgesel-oluyor-238102
Genco Erkal, Yıldız Kenter ve Ayla Algan... "Nâzım'a Armağan" Yayında
30 Nisan 2020
/haber/genco-erkal-yildiz-kenter-ve-ayla-algan-nazim-a-armagan-yayinda-223635
Genco Erkal'dan AKP Kültür Politikalarına Eleştiri
27 Nisan 2011
/haber/genco-erkal-dan-akp-kultur-politikalarina-elestiri-129586
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