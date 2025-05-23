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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 13:40
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Gençlere seslenen tiyatro oyunu “Of Ah Oh” prömiyer yapıyor

Projede bir araya gelen İstanbul ekibi, ACT Project adını verdikleri yeni bir tiyatro topluluğu kurarak, gençlik temalı üretimlerine başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gençlere seslenen tiyatro oyunu “Of Ah Oh” prömiyer yapıyor

İsveç ve Türkiye ortaklığında yürütülen ACT projesi kapsamında hazırlanan gençlik oyunu “Of Ah Oh”, 24 Mayıs Cumartesi, 20:30’da Koma Sahnesi/Kadıköy'de ilk gösterimini yapacak.

Sanatta çocuk ve gençlik perspektifini merkezine alan “Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi” başlıklı ACT projesi, 2022 yılında İsveç Enstitüsü, Unga Klara, Kadir Has Üniversitesi, Mordem Sanat ve k2 İzmir işbirliğiyle başlatılmıştı.

Projede bir araya gelen İstanbul ekibi, ACT Project adını verdikleri yeni bir tiyatro topluluğu kurarak, gençlik temalı üretimlerine başladı.

İlk oyunları “Of Ah Oh”, üç lise arkadaşının iç dünyalarındaki korku, kaygı ve arzuların bir konser heyecanı çevresinde kesiştiği 45 dakikalık bir yolculuk sunuyor. İç ve dış seslerin iç içe geçtiği bu anlatı, yalnızca gençlere değil, gençlikten yolu geçen herkese sesleniyor.

Oyun, sezon boyunca farklı sahnelerde, liselerde ve gençlerle bir araya gelinebilecek çeşitli alanlarda sahnelenmeye devam edecek. Bilet ve seans bilgilerine tiyatrolar.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Oyunun Künyesi:

·         Yönetmen: Ece Z. Taşkın

·         Oyuncular: Anıl Çalım, Ece Z. Taşkın, İlker Çalışkan, Kardelen Ezgi Yıldız

·         Proje Tasarımı, Metin, Dramaturji, Ses, Kostüm ve Dekor Uygulama: Kolektif Üretim
(Anıl Çalım, Ece Z. Taşkın, İlker Çalışkan, Kardelen Ezgi Yıldız, Yağmur Ilgım Öztekin)

·         Kostüm ve Dekor Tasarımı: Deniz Göl

·         Işık Tasarımı: Ece Z. Taşkın

·         Afiş Tasarımı: Sude Nur Küp

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro “Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi”
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