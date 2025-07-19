“Gençlere kendi sorunlarını dile getirebildikleri bir alan açmak gerekiyor”

IPS İletişim Vakfı/bianet olarak, sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, ekoloji, engelli hakları, gençlik, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle bir dizi görüşme planladık.

Bu kapsamda ondokuzuncu görüşmemizi 29 Mayıs’ta Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Genel Koordinatörü Deniz Umut Eker ile IPS İletişim Vakfı/Atölye BİA’da gerçekleştirdik.

Vakfın çalışmalarını anlatan Eker, IPS İletişim Vakfı/bianet ile kurulabilecek iş birliklerini anlattı.

Eğitime eşit erişim imkânı olmayan gençlere, hayallerindeki meslekleri icra edebilmeleri için alan açmanın önemini vurguladı. Bu açıdan gençlere fırsatlar sunabilmenin, gençlerin mutlu olabilecekleri bir gelecek inşa edebilmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Ali İsmail’in izinden yürüyen düş elçileri

Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi tarafından ilk etapta Hatay’da kurulan vakıf, ilk başta Ali İsmail’in lise yıllarında yapmış olduğu çalışmaları sürdürmeyi hedefledi. Eker, bu kapsamda vakfon gençlerle birlikte sosyal sorumluluk projeleri ürettiğini belirtti. Barınak ziyaretleri, huzurevi ziyaretleri, köy okullarına kütüphane yapılması ve sahil temizliği gibi etkinliklerle vakıfın özellikle gençler açısından Antakya’da bir çekim merkezi haline geldiğini vurguladı. Lise çağında vakıf faaliyetlerine katılan gençlerin daha sonra üniversiteye gittikleri kentlerde vakıf çalışmalarına devam etmesiyle vakıf 5 farklı ile yayılmış durumda. Bunun sonucunda Ali İsmail’in izinden yürüyen gençlerle farklı yerelliklerde düş elçileri programı hayata geçmiş oldu.

Pandemiden depreme umudu büyütmek

Eker, gençlerle kurulan bu organik bağın özellikle Covid 19 pandemisi ile birlikte sekteye uğradığını ifade etti. Özellikle üniversite eğitiminin çevrimiçi hale gelmesinin ve yurtların kapanmasının bunda büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Pandemi etkisiyle zayıflayan bağın yeniden güçlenmesinin ardından, vakıf bu sefer de 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcı etkisiyle baş etmek durumunda kaldı.

Eker, Hatay’daki ALİKEV Gençlik merkezinin deprem sebebiyle yıkılması ardından vakıf gençlik merkezini yeniden ayağa kaldırmak üzere inşa çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Önce pandemi, ardından deprem sebebiyle en dezavantajlı gruplardan biri haline gelen gençlerin desteklenmesi için çalışmaları devam eden vakıf, deprem sonrasında özellikle Antakyalı lise ve üniversite öğrencilerine yönelik burs programını başlattı. Şu ana kadar 735 lise ve üniversite öğrencisine destek olan vakıf, öğrencileri eğitim hayatı boyunca destekleyerek vakfın gençlerle olan ilişkisini güçlendirmeyi hedefliyor.



Gençler ne der?

ALİKEV bugün özellikle deprem bölgesindeki gençlere, yaşamış oldukları sorunları kendi dillerinden, kendi sözleri ve eserleri ile birlikte dile getirebildikleri bir alan açmayı hedefliyor. Bu iletişim faaliyetlerini sürdürebilmek için vakıf, öz kaynaklarını artırmanın yollarını arıyor. Sivil Toplumun kaynak açısından zor bir dönemden geçtiğini ekleyen Eker, özellikle deprem bölgesinde artan inşaat maliyetleri sebebiyle vakfın temel giderlerinin arttığını vurguladı. Bu açıdan gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için ALİKEV desteğinizi bekliyor.

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Deniz Umut Eker hakkında ODTÜ İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Sivil toplum alanında çalışmaya 2011 yılında TEGV’de başladı. TEGV’de çalıştığı 8 sene boyunca farklı departmanlarda çalışarak sivil alan çalışmalarını farklı açıdan deneyimleme fırsatı buldu. Sırasıyla Saha Destek Programı Departmanı’nda Operasyon uzmanı, Eğitim Programları Departmanı’nda uzman ve yönetici olarak çalıştı. 2019 yılı temmuz ayında ALİKEV ekibine katılan Deniz, vakfın genel koordinatörü olarak çalışmaktadır. ALİKEV hakkında ALİKEV henüz 17 yaşındayken “düşlerinde özgür dünya”yı kurmak üzere “Toplum İçin Gençlik” adlı girişimi kuran ve “gerçekten toplum için çalışan gençleri” bir araya getiren Ali İsmail Korkmaz’ın hayallerini yaşatmak üzere yola çıktı. ALİKEV Ali İsmail’in 19 yaşında, Taksim Gezi Parkı Protestolarına (2013) destek amacıyla Eskişehir'de katıldığı eyleme müdahale eden polis ve karşıt görüşlü gruplar tarafından darp edilerek öldürülmesinin ardından 2014’te kuruldu. Vakıf, karar alıcılar tarafından gençlik alanında başvurulan bir merci olabilmeyi hedefliyor.

(HA)