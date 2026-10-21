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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 16:50 21 Ekim 2026 16:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 17:09 21 Ekim 2026 17:09
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Gençler COP31 Başkanlığı’na seslendi: "Geleceğimizi ertelemeyin!"

Değişim Elçileri COP31 Başkanlığı’na, fosil yakıtlardan çıkışın ertelenmemesi gerektiği çağrısında bulundu. Gençler, "Uygulama COP'u" söyleminin içinin "sorumluluk alarak ve harekete geçerek" doldurulması gerektiğinin altını çizdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gençler COP31 Başkanlığı’na seslendi: "Geleceğimizi ertelemeyin!"
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Antalya’da yaşayan gençlerden oluşan Değişim Elçileri, COP31 Başkanlığı’na gönderdikleri mektupla Türkiye’nin kömürden adil çıkış için takvimlendirilmiş bir plan açıklaması için çağrıda bulundu.

İklim krizinin etkilerini doğrudan yaşayacak olan gençler, COP31’in “uygulama COP’u” olacağı yönündeki açıklamaların somut adımlarla karşılık bulması gerektiğini vurgulayarak fosil yakıtlardan çıkışın ertelenmemesini istedi.

Gençler, kömürden çıkış sürecinin işçileri ve yerel halkı gözeten, kimseyi geride bırakmayan adil bir dönüşüm planıyla hayata geçirilmesini talep etti. Gençlerin açık mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Bizler, Antalya’da yaşayan, okuyan ve bu şehrin geleceğini paylaşan gençleriz. COP31’e ev sahipliği yapacak Antalya’dan, yalnızca kendi şehrimiz için değil, bütün ülkemiz ve gezegenimizin geleceği için sesleniyoruz:

Kömürden adil çıkış için takvimlendirilmiş bir plan açıklayın! İklim krizi hayatımızı tehdit ederken kömüre dayalı enerji üretimi ve madencilik faaliyetleri hem doğaya hem de insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Buna rağmen fosil yakıtlardan çıkış konusunda yıllardır somut adımlar yerine vaatlerle karşılaşıyoruz.

Gençler iklim adaletsizliğinin altını çizerek "İklim krizinin sonuçlarını yaşayacak olan biz gençler, geleceğimizle ilgili kararların sürekli ertelenmesini istemiyoruz" talebinde bulundu.

"Geleceğimizi ertelemeyin"

COP31 Başkanlığının, zirvenin “uygulama COP’u” olacağını yönündeki açıklamalarına da işaret eden gençler, bu sözün karşılığını görmek istediklerini belirtti:

Uygulama, yeni vaatler vermek değil; sorumluluk almak ve harekete geçmektir. Türkiye’nin kömürden çıkış için açık hedefleri ve takvimi olan, adil bir dönüşüm planı ortaya koyması gerekiyor. Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için atılması gereken adımlardan biri, kömürden çıkışın planlı, kararlı ve adil bir şekilde başlatılmasıdır.

İklim Elçileri, bu dönüşümün, maden ve termik santral işçilerini, yerel halkı ve geçim kaynakları kömüre bağlı toplulukları geride bırakamayacağının da altını çizdi. Kömürden çıkışa dair ise şunlar kaydedildi:

Kömürden çıkış; işçilerin güvenceli bir geleceğe sahip olduğu, yerel halkın karar süreçlerine katıldığı ve kimsenin bedel ödemek zorunda bırakılmadığı adil bir planla gerçekleşmelidir.Biz gençler, kendi ülkemizde geleceğimizi kurmak, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmek istiyoruz. Ancak geleceğimiz tehdit altındayken ve gerekli kararlar ertelenirken yalnızca umutlu olmamız beklenemez.

Endişeli ancak kararlı olduklarına dikkat çeken gençler,"Artık sözlerin değil, eylemlerin zamanı olduğunu biliyoruz" diyerek COP31 Başkanlığı’na şu çağrıda bulundu:

"Kömürden adil çıkış için takvimlendirilmiş bir plan açıklayın ve bu dönüşümü başlatın. Geleceğimizi ertelemeyin."

(CA)

Haber Yeri
İstanbul
COP31 Değişim Elçileri iklim zirvesi fosil yakıtlardan çıkış COP31 Başkanlığı
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