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MEDYA
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:02
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Genç Liderler için Medya Okuryazarlığı ve Aktivizm Akademisi Başlıyor

Batı Balkanlar ve Türkiye'den genç liderler, medya özgürlüğünü savunmak ve toplumsal kutuplaşmayı azaltmak için bir araya geliyor. Akademi, İstanbul'da yüz yüze bir kamp ile başlayacak ve bir yıl boyunca sürecek kapsamlı bir eğitim programı sunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Genç Liderler için Medya Okuryazarlığı ve Aktivizm Akademisi Başlıyor

Batı Balkanlar ve Türkiye'den yedi medya kuruluşunun ortak girişimiyle, genç liderleri medya okuryazarlığı ve aktivizm konusunda güçlendirmek amacıyla bir yıllık Bölgesel Akademi için açık çağrı yapıldı. Program, özellikle gençlerin medya özgürlüğü aktivizmine katılımını teşvik etmek ve kutuplaşmayı önlemek üzere tasarlandı.

Akademi, 28-31 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek yüz yüze bir kamp ile başlayacak. Program kapsamında, katılımcılar medya ortamını, gazetecilerin karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini öğrenecekler. Ayrıca, medya ve bilgi okuryazarlığı trendlerini keşfederek, medya okuryazar vatandaşların demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü nasıl ilerlettiğini görecekler.

Eğitim programı, AB ülkelerine yapılacak tematik çalışma ziyaretleri ve çevrimiçi atölye çalışmalarıyla devam edecek. Katılımcılar, medya profesyonelleri ve uzmanlarından, kamuoyu katılımı ve farkındalık yaratma taktikleri konusunda rehberlik alacaklar. Bu sayede, medya özgürlüğü ve çoğulculuğunu savunma konusunda donanımlı hale gelecekler.

Program, genç aktivistler, STK liderleri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve eğitim çalışanları gibi çeşitli kesimlerden 21-35 yaş arası gençleri hedeflemektedir. Katılımcıların tüm masrafları proje ortakları tarafından karşılanacak ve program sonunda katılımcılar, medya özgürlüklerini ilerletmek için kendi ülkelerinde girişimlerde bulunma fırsatı elde edecekler.

(Mİ)

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