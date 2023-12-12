Genç iklim aktivistlerinin Türkiye'ye açtığı dava, Danıştay tarafından reddedildi

Türkiye’nin 13 Nisan 2023’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’ne sunduğu güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nın Türkiye’nin yükümlülüklerine karşılık gelmemesi nedeniyle, uluslararası sözleşme kapsamında gerçekleştirilen kararın iptali için üç iklim aktivisti genç; Ela Naz Birdal, Seren Anaçoğlu ve Atlas Sarrafoğlu, Mayıs 2023’te dava açtı.

Davanın görüldüğü Danıştay ilgili dairesi, gençlerin iklim krizine karşı açtığı davayı incelemeden, davanın tarafları olan Cumhurbaşkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava dilekçesini tebliğ etmeden ve davaya cevaplarını sormadan reddetti.

İklim aktivisti gençlerden Türkiye'ye dava

Küresel İklim İletişim Ağı’nın aktardığına göre iklim aktivisti gençlerin avukatı Deniz Bayram, kararla ilgili “Red kararının temyiz sürecinde bozularak, Türkiye’nin iklim değişikliği hakkında aldığı kararların temel hak ve hürriyetler boyutunu da içeren esaslı bir şekilde inceleneceğini umuyoruz,” dedi.

Red nedeni

Danıştay’ın iklim aktivisti gençlerin açtığı davayı incelemeden red nedeni şöyle:

“Uyuşmazlıkta konu edilen Ulusal Katkı Beyanının, Paris İklim Anlaşması kapsamında, anılan anlaşmanın bir parçası olarak, anlaşmada yer verilen taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bir belge olduğu, tek başına iç hukukta etki eden bir yanının olmadığı, iç hukukta bu beyan kapsamında bir düzenleme yapılacağına ilişkin bir taahhüt niteliği taşıdığı, dolayısıyla idari işlem değildir ve idari işlemin iptali konusu yapılamaz.”

Red kararı oy çokluğu ile alınırken, iki üye “Ulusal Katkı Beyanı uyarınca iç hukukta gerekli düzenlemelerin yapılacağı, iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği açık olduğundan kesin ve yürütülebilir bir işlem olması nedeniyle davanın esasının incelenerek karar verilmesi” gerektiğini savunarak red kararına karşı çıktı.

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Gerekçeler

Genç iklim aktivistleri ise Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerinden şu sebeplerle uzaklaştığını vurguladı: