ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 23:06
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 00:38
2 dk Okuma

"AKP'YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN" KURULUŞ

Genar anketine göre de AKP hala 31 Mart yenilgisinin altından kalkamıyor

Genar araştırma şirketinin sahibi ve yöneticisi İhsan Aktaş, AKP organı Yeni Şafak'taki makalesinde Kasım ayı genel seçim anketlerinde AKP'nin CHP'nin gerisinden gelmeye devam ettiğini sayılarla ortaya koydu. Ancak Aktaş AKP'nin toparlanmaya başladığı izlenmini paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Genar anketine göre de AKP hala 31 Mart yenilgisinin altından kalkamıyor
31 Mart yerel seçim tablosu: Kırmızı CHP, Sarı AKP, Mor DEM Parti

Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi ve yöneticisi İhsan Aktaş, yürüttükleri Kasım 2024 genel seçim anketi sonuçlarına göre, AKP'nin 31 Mart seçimlerinden bu yana Türkiye metropollerinde ve Kürt kentlerinde itildiği ikincilik konumundan hala çıkamadığını açıkladı.

Her ne kadar Aktaş, anket sonuçlarını AKP ve Cumhur İttifakının organı Yeni Şafak'ta ve iyimser bir yorumla sunsa ve gidişatı "CHP durağanlaşırken AKP'nin toparlanması" olarak resmetse de şirketinin yaptığı araştırmadan çekip paylaştığı sayılar yerel seçimler üzerinden geçen 8 aydan sonra Genar'ın bütün toplama çıkarma ve saymaların sonucunda AKP'nin "bu pazar seçim olsa" ikinci parti olarak kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Aktaş'ın Yeni Şafak'ta yayımladığı değerlendirmesine göre halen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 33.4 ile birinci, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 32.9 ile ikinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi partisi (DEM Parti) Yüzde 9 ile aynı konumda.

Aktaş değerlendirmesinde, "Ekim ayı araştırmasında, CHP’nin yükselişi dururken AK Parti’de bir toparlanma başladı [...] Kasım ayı araştırmamızda ise iki parti arasındaki oy dengesi başa baş bir duruma geldi" diyor. Ancak, CHP 31 Mart'tan bu yana anketlerde adım adım yükselerek il genel meclisleri oranından daha yüksek bir orana ulaşmış değil. CHP 8 aydır bu düzeyi üç aşağı beş yukarı korurken, AKP CHP'nin iki, üç puan arkasından gelmeye devam ediyor.

Yorumları bir yana bırakılırsa, Aktaş'ın kendi ölçümleri de, nesnel olarak 31 Mart tablosunun 8 ay sonra da değişmeksizin süre gittiğini gösteriyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Genar Araştırma CHP AKP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git