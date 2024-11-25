Genar anketine göre de AKP hala 31 Mart yenilgisinin altından kalkamıyor

Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi ve yöneticisi İhsan Aktaş, yürüttükleri Kasım 2024 genel seçim anketi sonuçlarına göre, AKP'nin 31 Mart seçimlerinden bu yana Türkiye metropollerinde ve Kürt kentlerinde itildiği ikincilik konumundan hala çıkamadığını açıkladı.

Her ne kadar Aktaş, anket sonuçlarını AKP ve Cumhur İttifakının organı Yeni Şafak'ta ve iyimser bir yorumla sunsa ve gidişatı "CHP durağanlaşırken AKP'nin toparlanması" olarak resmetse de şirketinin yaptığı araştırmadan çekip paylaştığı sayılar yerel seçimler üzerinden geçen 8 aydan sonra Genar'ın bütün toplama çıkarma ve saymaların sonucunda AKP'nin "bu pazar seçim olsa" ikinci parti olarak kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Aktaş'ın Yeni Şafak'ta yayımladığı değerlendirmesine göre halen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 33.4 ile birinci, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 32.9 ile ikinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi partisi (DEM Parti) Yüzde 9 ile aynı konumda.

Aktaş değerlendirmesinde, "Ekim ayı araştırmasında, CHP’nin yükselişi dururken AK Parti’de bir toparlanma başladı [...] Kasım ayı araştırmamızda ise iki parti arasındaki oy dengesi başa baş bir duruma geldi" diyor. Ancak, CHP 31 Mart'tan bu yana anketlerde adım adım yükselerek il genel meclisleri oranından daha yüksek bir orana ulaşmış değil. CHP 8 aydır bu düzeyi üç aşağı beş yukarı korurken, AKP CHP'nin iki, üç puan arkasından gelmeye devam ediyor.

Yorumları bir yana bırakılırsa, Aktaş'ın kendi ölçümleri de, nesnel olarak 31 Mart tablosunun 8 ay sonra da değişmeksizin süre gittiğini gösteriyor.

(AEK)