“Gemlik depremi sonrası İmralı’da herhangi bir hasar oluştu mu?”

4 Aralık’ta Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa, Mudanya açıkları) meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hasar oluşup oluşmadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri Nevroz Uysal Aslan, Beritan Güneş, Sümeyye Boz, Cengiz Çiçek ve Ömer Öcalan, adadaki cezaevinde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın güvenliği ve sağlık durumu ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Marmara Denizi’nde deprem

Tsunami tehlikesi

"Gemlik’te meydana gelen deprem nedeniyle; İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde oluşan hasarın/zararın bilinmemesi ile ağır tecrit koşulları altında tutulan ve 33 aydır kendisinden haber alınamayan Sayın Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunun belirsizliğini koruması kaygılara neden olmaktadır. Sayın Öcalan ile Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın tutuldukları İmralı Adasının fay hattında bulunması ve Gemlik’te meydana gelen deprem sonrası olası büyük bir Marmara depreminden söz edilmesi bu toplumsal kaygıları had safhaya çıkarmıştır,” denilen önergede her iki bakana şu sorular yöneltildi:

Gemlik depremi sonrasında İmralı cezaevinde herhangi bir hasar oluşmuş mudur?

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nin yaptığı açıklamalar başta olmak üzere bilim insanlarının beklediği büyük Marmara depreminde tsunamiye dikkat çekilmektedir. Bu nedenle olası bir depremde büyük bir yıkımın yaşanacağı ve tsunami etkisi ile sular altında kalacağı belirtilen yerlerden biri olan İmralı Adası'nın kapatılması gerekliliğine karşı bir hazırlığınız var mı? Varsa hazırlıklar hangi aşamadadır?

Prof. Dr. Ercan’dan uyarı

Gemlik Körfezi’ndeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İmralı'da 6.4 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyleyerek şöyle demişti:

“10,42’de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür.” (TY)