HABER
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2025 10:31
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2025 10:43
1 dk Okuma

Gelibolu'daki orman yangını devam ediyor: 5 köy tahliye edildi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5 köyün tahliye edildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti. Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir" dedi.

Köyler tahliye edildi

Yangında tedbiren köyler tahliye edildi. Şimdiye kadar Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri olarak toplamda 5 köy tahliye edildi.

Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada yangına yönelik müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadeleri kullanıldı.

(AB)

Ömer Toraman gelibolu yangın çanakkale
