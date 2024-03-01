Gelenek bozulmadı: Yaren leylek 13. yılında da Bursa’ya geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" isimli leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikâyesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki geleneksel pozunu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş çekti.

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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın," dedi.

Özkan, Yaren ile Adem Yılmaz'ın hikâyesinin kırsal kalkınma adına bölgeye önemli değer kattığını belirterek, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın bir doğa okulu gibi işlev kazandığını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da "www.yarenleylek.com" adresi üzerinden Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor. (TY)