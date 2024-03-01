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Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 12:51
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 13:11
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Gelenek bozulmadı: Yaren leylek 13. yılında da Bursa’ya geldi

Eskikaraağaç Leylek Köyündeki balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları Alper Tüydeş tarafından çekildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gelenek bozulmadı: Yaren leylek 13. yılında da Bursa’ya geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" isimli leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikâyesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki geleneksel pozunu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş çekti.

Canlı yayınla takip

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın," dedi.

Özkan, Yaren ile Adem Yılmaz'ın hikâyesinin kırsal kalkınma adına bölgeye önemli değer kattığını belirterek, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın bir doğa okulu gibi işlev kazandığını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da "www.yarenleylek.com" adresi üzerinden Yaren'in yuvası 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor. (TY)

yaren leylek Göç Mevsimi
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/haber/yaren-leylek-yavrularini-yeni-yuvasinda-buyutuyor-278973
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/haber/yaren-ve-nazli-gocten-dondu-276005
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