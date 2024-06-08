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HABER
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2024 09:44
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Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Abdullah Macit “Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz” diye konuştu.

Mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, “Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek” dedi.

Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

(AS)

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