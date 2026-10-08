Geçmişten günümüze afişler

TÜSTAV Afiş Arşivi, yakın tarihten siyasal, toplumsal ve kültürel mücadelelerin görsel belleğini bir araya getirdi. Arşiv çalışmasında bini aşkın afişten oluşan koleksiyon; işçi ve sendika hareketlerinden sosyalist ve sol siyasal örgütlere, seçim kampanyalarından 1 Mayıs ve kitlesel eylemlere, kadın hareketinden barış, demokrasi, insan hakları ve çevre mücadelelerine kadar geniş bir konu çeşitliliğini kapsıyor. Koleksiyonda Türkiye’den afiş, döviz ve duvar gazetelerinin yanı sıra uluslararası dayanışma, göçmen hareketleri, sendikal mücadeleler ve siyasal kampanyalara ilişkin farklı dillerde hazırlanmış örnekler de yer alıyor.

Türkiye Komünist Partisi tarafından 1970 yılında Lenin için hazırlanan afiş

"Türk ve dünya emekçilerinin büyük dostu lenin 100 yaşında Türkiye Komünist Partisi (TKP)"

Nazım Hikmet'in 11'nci ölüm yıldönümünde Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği tarafından hazırlanan afiş

"1902-1963 11. Ölüm yıldönümü nedeniyle nazım’ın anısına Frankfurt türkiyeli işçiler birliği armağan"

1976 yılında 1 Mayıs için Nazım Hikmet'in dizeleri ile Osman Karsu tarafından hazırlanan afiş

"Daha gün o gün değil derlenip dürülmesin bayraklar: dinleyin duyduğunuz çakalların ulumasıdır, safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır."

DİSK'e bağlı Maden-İş tarafından 1977 yılında 1 Mayıs için hazırlanan afiş

1977 yılında Tüm Sağlık Personeli Derneği (Tüs-der) yayın organında yayınlanan1 Mayıs afişi

TKP tarafından Mustafa Suphi ve ondört arkadaşı için hazırlanan afiş

"Türkiye isçi sınıfının siyasal örgütü Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin kurucuları, burjuvazinin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımızın daha başında katlettiği önderlerimiz Mustafa Suphi ve ondört arkadaşını saygıyla anıyoruz!

TKP Mustafa Suphi, Etem Nejat 21-28 Ocak 1978 onbeşleri anma haftası 21. -28."

DİSK tarafından 15-16 Haziran eylemliğinin 8'nci yılı için hazırlanan afiş

Keramik-İş Sendikasının kurulmasının 10'ncu yıldönümü için hazırlanan afiş

Kürdistan Öğrenciler Derneği tarafından 1979'da "Çocuk Yılı" nedeniyle hazırlanan afiş

DİSK'in kurucu beş sendikasından biri olan Basın-İş'in 1979 yılında hazırladığı takvim

TMMOB tarafından nükleer santrallere karşı hazırlanan afiş

"Nükleer enerji santralı, enerji sorununu çözemez, dışa bağımlılığı arttırır- TMMOB nükleer enerji santralları panelleri Mersin 21 Nisan 1979-Ankara-15 Nisan 1979- İstanbul 28 Nisan 1979-izmir 29 Nisan 1979"

1979 yılında öğretmen Talip Öztürk'ün öldürülmesinin ardından hazırlanan afiş

Emekçiler avrupa’da barışı görmek istiyor- Dünya Sendikalar Federasyonu

Ekim 1979 Berlin- sovyet girişimi-

kalıcı barışa giden yol - NATO planları: soykırım ve topyekun yıkım tehditleri

1997 yılında DİSK’li Kadınlar, DİSK-Emekli Sen Ulusal Emeklı Kadınlar Konseyi, DBPli Kadınlar, Eksik Etek Dergisi, Evde Sanayiye İş Yapan Kadınların Örgütlenme Girişimi, Feminist Kadın Çevresi, HADEPli Kadınlar, Jiyan Kadın Kültürevi, Jujin Dergisi, Kadının İnsan Hakları Projesi, Kaynarca Kadın Grubu, KESK’li Kadınlar, Kürt Kadınlarıyla Dayanışma Vakfı, Maltepe Bağımsız Kadın Platformu, MKM’li Kadınlar, Mimar Sinan Üniversitesi Kadın Çalışma Grubu, Mor Çatı, ÖDPli Kadınlar, Roza Dergisi, Pazartesi Dergisi, 8 Mart Kadın Platformu, Yaşamı Paylaşalım tarafından hazırlanan barış afişi

DİSK'in 22 Mart 1980’de İzmit’te düzenlediği "İşçi kıyımına zamlara, pahalılığa sürgünlere anti demokratik baskı ve uygulamalara faşist saldırılara karşı demokrasi mitingi" için hazırlanan afiş