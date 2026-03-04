“Geçmişe yolculuk” kararı: Cem Say’dan üniversiteye tepki

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, 2024 yılında üniversite yönetimine başvurdu ve Eylül 2025’ten itibaren bir yıl süreyle Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi’nde ortak araştırma yürütmek için izin istedi. Üniversite yönetimi bu talebi reddetti.

Cem Say karara karşı dava açtı. Mahkeme, bir yıl araştırma izni verilmesi gerektiğine hükmetti ve Say davayı kazandı.

"Geçmişe yolculuk mümkünmüş"

Boğaziçi Üniversitesinde hayat:

2024'te "Eylül 2025'ten itibaren 1 yıl Hollanda'da ortak araştırma yapma" izni istedim. Vermediler.

Dava açıp kazandım. Mahkeme "1 yıl araştırma izni verilmeli" dedi.

Üniversite yönetimi Ocak 2026'da geçmişe yolculuk mümkünmüşcesine şu kararı aldı: pic.twitter.com/nBk2zgXkSz — Cem Say (@say_cem) March 3, 2026

Say’ın paylaştığı 31 Ocak 2026 tarihli belgeye göre üniversite yönetimi, iki yıl önce yapılan başvuruyla ilgili yeni bir karar aldı. Yönetim, Say’ı “sabbatical izni kapsamında aylıklı, yolluksuz ve gündeliksiz” olarak görevlendirdi.

Cem Say bu kararı, “Geçmişe yolculuk mümkünmüş gibi” sözleriyle değerlendirdi. Mahkeme kayıtlarında bir yıl süreceği belirtilen bir çalışmanın, geriye dönük bir görevlendirme kararıyla kalan sürede tamamlanamayacağını belirten Say, kararın kaldırılması için yeniden başvurdu.

Yaşananların ardından üniversite yönetimi, Say’dan 2025 güz döneminde verdiği dersler karşılığında ödenen ücretleri geri talep etti. Say bu duruma tepki göstererek, “Ocak 2026’da ‘Eylül 2025’ten itibaren Hollanda’da görevlendirildin’ denildiğinde, o dönemde Boğaziçi’nde verdiğim derslerin yok sayılacağını mı düşünüyorlar?” dedi.

Prof. Dr. Cem Say: Paraşüt atamalara itiraz ettiğim için görevden alındım

(EMK)