Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcılarından İKSV'ye açık mektup

Geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcıları ve sanat camiasının mensupları İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na açık bir mektup yayınladı.

"İKSV’ye Açık Mektup: Daha İyi Bir İstanbul Bienali’ne Doğru" başlığıyla paylaşılan mektupta, geçen aylarda İstanbul Bienali'ndeki küratör krizine değinildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Bienali’nin 18. edisyonunun küratörünü belirlemek üzere toplanan danışma kurulunun oy birliğiyle Defne Ayas’ı seçmesine rağmen vakfın yönetim kurulu, aynı zamanda danışma kurulunda da yer alan Iwona Blazwick’te karar kılmıştı.

"İKSV eleştirileri hâlâ dikkate almadı"

"İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) kritik bir dönüm noktasında bulunuyor. 18. İstanbul Bienali küratörünün seçimiyle ilgili son günlerde açığa çıkanlar (bk. The Art Newspaper, ArtReview, Monopol ve Argonotlar) İKSV’nin şeffaflık, hesap verebilirlik, etik ve kapsayıcılık konusundaki yetersizliğini gözler önüne serdi. Türkiye’deki en köklü ve itibarlı kültür kurumlarından biri olan İKSV’nin söz konusu tavrı, parçası olduğu kültür ve sanat alanının

tamamına sirayet ediyor.

"İKSV’nin meşru ve şeffaf uygulamalar benimsemesini talep ediyoruz. İKSV, 18. İstanbul Bienali hakkında kuruma yöneltilen soruları ve eleştirileri hâlâ dikkate almadı: İstanbul Bienali’nde yetkili karar merci kim veya kimlerdir? İstanbul bienallerinin küratör seçiminde aranan kriterler ve uygulanan etik kurallar nelerdir? Kurum tarafından beyan edildiği gibi İstanbul Bienali Danışma Kurulu’nun fiili bir yetkisi bulunmuyorsa, küratörlüğe Danışma Kurulu üyelerinden birinin atanmasıyla sonuçlanan seçim sürecini takiben diğer kurul üyeleri neden istifa etmiştir? İKSV, bu seçim sürecine dair bilgileri kamuyla neden paylaşmamaktadır?

"İKSV’yi İstanbul Bienali ve diğer kültürel etkinliklerinin düzenlenmesi konusunda hesap verebilir uygulamalar benimsemeye çağırıyoruz. Kamu yararına çalışan özel bir vakıf olan İKSV’nin kamusal görevi ve sorumluluğu bulunuyor. Bu yapıdaki bir kültür kurumunun kamusallığının, her şeyden önce sanatçılar, izleyiciler ve paydaşları ile kurduğu iletişime dayanması gerektiğine inanıyoruz. İKSV’yi liyakat, adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hesap verilebilirliğe ve tutarlılığa davet ediyoruz.

"Aşağıda imzası yer alan, geçmiş İstanbul Bienallerinin katılımcıları ve sanat camiasının mensupları olan bizler, İKSV’yi mevzubahis eleştirilere cevap vermeye ve kamusal görevi doğrultusunda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Ekleme oldukça güncellenen imzacılar listesi şöyle:

Agnieszka Polska (13. İstanbul Bienali / 13th Istanbul Biennial)

Ahmet Öğüt (9., 11. ve 17. İstanbul Bienali / 9th, 11th ve 17th Istanbul Biennial)

Akram Zaatari (12. İstanbul Bienali / 12th Istanbul Biennial)

Ali Taptık (15. İstanbul Bienali / 15th Istanbul Biennial)

Alper Turan

Amira Akbıyıkoğlu

Angela Melitopoulos (17. İstanbul Bienali / 17th Istanbul Biennial)

Annika Eriksson (13. İstanbul Bienali / 13th Istanbul Biennial)

Asena Hayal

Aslı Çavuşoğlu (14. İstanbul Bienali / 14th Istanbul Biennial)

Aslı Özdoyuran

Avi Mograbi (11. İstanbul Bienali / 11th Istanbul Biennial)

Aylin Tekiner

Banu Cennetoğlu (10. İstanbul Bienali / 10th Istanbul Biennial)

Berk Kır

Betül Aksu

Burak Arıkan (13. İstanbul Bienali / 13th Istanbul Biennial)

Burak Delier (10. İstanbul Bienali / 10th Istanbul Biennial)

Burak Kabadayı

Charles Esche (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Civan Özkanoğlu

Dan Perjovschi (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Daniel Bozhkov (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Deniz Kırkalı

Deniz M. Örnek

Dmitry Vilensky (11. İstanbul Bienali / 11th Istanbul Biennial)

Doğa Yirik (17. İstanbul Bienali / 17th Istanbul Biennial)

Ece Ak

Ege Berensel (10. İstanbul Bienali / 10th Istanbul Biennial)

Ekin Can Göksoy

Ekrem Serdar

Elmas Deniz (14. ve 16. İstanbul Bienali / 14th and 16th Istanbul Biennial)

Emin Köseoğlu

Emre Akaltın

Emre Hüner (14. İstanbul Bienali / 14th Istanbul Biennial)

Erik Göngrich (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Eser Epözdemir

Esra Ersen (4., 8. ve 14. İstanbul Bienali / 4th, 8th, and 14th Istanbul Biennial)

Etcétera (11. İstanbul Bienali / 11th Istanbul Biennial)

Falke Pisano (13. İstanbul Bienali / 13th Istanbul Biennial)

Farah Aksoy

Fatih Aydoğdu

Filipa César (8. İstanbul Bienali / 8th Istanbul Biennial)

Gabo Camnitzer

Görkem İmrek

Gülşah Mursaloğlu

Hale Tenger (3., 4. ve 16. İstanbul Bienali / 3rd, 4th, and 16th Istanbul Biennial)

Hito Steyerl (13. İstanbul Bienali / 13th Istanbul Biennial)

Hou Hanru (10. İstanbul Bienali / 10th Istanbul Biennial)

Isola Art Center (10. İstanbul Bienali / 10th Istanbul Biennial)

İlayda Tunca

İz Öztat (14. İstanbul Bienali / 14th Istanbul Biennial)

Jakup Ferri (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Julieta Aranda (12. İstanbul Bienali / 12th Istanbul Biennial)

Kıvanç Sert

Köken Ergun

Luchezar Boyadjiev (4. İstanbul Bienali / 4th Istanbul Biennial)

Marco Scotini (17. İstanbul Bienali / 17th Istanbul Biennial)

Marwa Arsanios (12. İstanbul Bienali / 12th Istanbul Biennial)

Merve Akar

Merve Bedir

Merve Elveren (17. İstanbul Bienali / 17th Istanbul Biennial)

Merve Ertufan

Michael Rakowitz (10. ve 14. İstanbul Bienali / 10th and 14th Istanbul Biennial)

Murat Alat

Mustafa Emin Büyükcoşkun

Müge Yılmaz (16. İstanbul Bienali / 16th Istanbul Biennial)

Nadir Sönmez

Nazlı Yayla

Nedko Solakov (3., 4. ve 9. İstanbul Bienali / 3rd, 4th, and 9th Istanbul Biennial)

Neslihan Koyuncu

Nikita Kadan (14. İstanbul Bienali / 14th Istanbul Biennial)

Oda Projesi (8., 9. ve 17. İstanbul Bienali / 8th, 9th, and 17th Istanbul Biennial)

Oğuz Karayemiş

Özge Ersoy

Pilvi Takala (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Rabih Mroué (11. İstanbul Bienali / 11th Istanbul Biennial)

Rossella Biscotti (13. İstanbul Bienali / 13th Istanbul Biennial)

ruangrupa (9. İstanbul Bienali / 9th Istanbul Biennial)

Sami Kısaoğlu

Sarp Renk Özer (17. İstanbul Bienali / 17th Istanbul Biennial)

Vasıf Kortun (3. ve 9. İstanbul Bienali / 3rd and 9th Istanbul Biennial)

What, How & for Whom/WHW (11. İstanbul Bienali / 11th Istanbul Biennial)

Xaviera Simmons

Bienal'den yönetmelik açıklaması

Öte yandan İstanbul Bienali de açık mektubun paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Danışma Kurulu yönetmeliğinde son dönemde yaptıkları değişiklikleri paylaştı:

"İstanbul Bienali'nin 2026 ve sonrasınnda düzenlenecek bienaller için geçerli olacak yeni Danışma Kurulu yönetmeliğine göre, Danışma Kurulu tarafından önerilen üç adaydan birini küratör olarak davet edebilecek. Bu aşamada sunulan yaklaşımlardan hiçbirinin vakfın bir sonraki İstanbul Bienali'ne dair vizyonuyla örtüşmemesi halinde İKSV yönetimi, Danışma Kurulu'nun yeniden toplanarak farklı adaylar önermesini talep edebilecek. Ayrıca İstanbul Bienali Danışma Kurulu'nda görev yapan üyelerin, görev süreleri boyunca veya üyelikten istifa etmeleri durumunda o seneki küratör seçiminin sonuna kadar, küratör olarak davet edilemeyeceğine dair bir madde de yönetmeliğe eklendi.

"Bugüne dek bu görevi üstlenen tüm küratörler, İstanbul Bienali'nin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Yapılan bu değişikliklerin de uzun vadede olumlu etkileri olacağına ve önemüzdeki dönemde bienali hep birlikte en iyi şekilde geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz."

(AÖ)