"Geçmiş Gelecektir" Kültürel Hafıza Projesi'nin lansmanı Diyarbakır'da yapılacak

"Geçmiş Gelecektir" başlıklı Uluslararası Kültürel Bellek Projesi, 16-18 Nisan tarihleri ​​arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunulacak. Projenin amacı 1960'ların entelektüel ve politik mirasını ortaya koymak.

Avrupalı ​​aktivistlerin yaşamlarını yüz yüze görüşmelerle belgeleyen ve Alain Badiou, Etienne Balibar, Tarik Ali, Janette Habel, Michael Lowy, Gretchen Dutschke-Klotz ve Jeremy Corbyn gibi çok sayıda sosyalist ismin katkılarının yer aldığı proje kitabı, Ayrıntı Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kitaba katkıda bulunan Michael Lowy, Eleni Varikas ve Gretchen Dutschke-Klotz'un yanı sıra Goran Therborn, Ahmet Türk, Mithat Sancar, Gültan Kışanak, Ömer Laçiner ve Cengiz Çandar da Diyarbakır Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek lansmana konuşmacı olarak katılacak.

Kitapta yer alan doğaçlama çizimlerin yer alacağı serginin açılışı da Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

Hollanda Büyükelçiliği, Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Londra merkezli İşçi Araştırmaları Vakfı ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün (IFEA) desteklediği proje, 1960'ların entelektüel ve siyasal mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

"Geçmiş Gelecektir" adlı kitap Ulaş Bager Aldemir ve Melisa Yıldırım tarafından yazılmıştır . Kitap, 3 Nisan 2025'te Ayrıntı Yayınları tarafından da yayımlandı. Kitapta, önde gelen sosyalistlerle yapılan yüz yüze görüşmeler yer alıyor. Alain Badiou, Etienne Balibar, Tarik Ali, Janette Habel, Michael Lowy, Gretchen Dutschke-Klotz ve Jeremy Corbyn gibi önemli isimlerle yapılan röportajlar yer alıyor. Kitabın önsözünü Gazeteci Nadire Mater, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP eski Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar yazdı .

(Mİ)