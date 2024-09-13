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Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 14:02
2 dk Okuma

"Geçmiş Bugündür: 12 Eylül 1980 Darbesi ve Bellek Aktivizmi" İzmir'de başlıyor

“Geçmiş Bugündür” etkinliği, geçmişte yaşanan travmaların unutulmaması ve bu travmalarla yüzleşilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Geçmiş Bugündür: 12 Eylül 1980 Darbesi ve Bellek Aktivizmi" İzmir'de başlıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 12 Eylül 1980 Darbesi’nin toplumsal bellekte bıraktığı derin izleri gündeme alan “Geçmiş Bugündür: 12 Eylül 1980 Darbesi ve Bellek Aktivizmi” başlıklı etkinlik, Art Venue İzmir ve Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi’nin iş birliğiyle düzenleniyor.

Sayılarla 12 Eylül Askeri Darbesi
12 EYLÜL
Sayılarla 12 Eylül Askeri Darbesi
12 Eylül 2001

Etkinlik, 12 Eylül darbesinin sadece bireyler üzerindeki değil, aynı zamanda toplumun kolektif bilinci ve siyasi kültürü üzerindeki etkilerini tartışmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Bu buluşmada, darbenin yarattığı acıların hatırlanması ve toplumsal belleğin yeniden inşasına katkı sağlanması hedefleniyor.

“Geçmiş Bugündür” etkinliği, geçmişte yaşanan travmaların unutulmaması ve bu travmalarla yüzleşilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkıyor.

12 Eylül Darbesi’nin bugünkü toplumsal kutuplaşmanın ve korku atmosferinin temellerini nasıl attığını sorgulamak, toplumsal dönüşümün en güçlü dinamiklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Etkinlik Programı

16 Eylül Pazartesi, 18:00:
İlk oturumda, Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi direktörleri, “Bellek Aktivizmi Olarak İnsan Hakları Arşivi” başlıklı sunumlarıyla insan hakları savunuculuğu ve bellek çalışmaları üzerine bilgi paylaşacaklar. İkinci oturumda ise, Bellek Müzesi’nin işkence haritası veritabanına dayanan "İşkence Raporu", Av. Hülya Deveci tarafından ilk kez İzmir’de kamuoyuna sunulacak.

17 Eylül Salı, 18:00:
İlk oturumda, “12 Eylül ve Kadınların Belleği” başlığıyla, 12 Eylül’ün kadınların mücadelesi üzerindeki etkileri tartışılacak. İkinci oturumda ise “İzmir’in 12 Eylül’ü” başlığıyla, darbe öncesi ve sonrası İzmir’deki sosyal ve siyasi belleğin izleri, dinleyicilerin katılımıyla derinlemesine incelenecek.

18 Eylül Çarşamba, 19:00:
“12 Eylül: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” başlıklı son oturumda, darbenin toplumsal ve psikolojik etkileri, günümüzün kutuplaşmış siyasi atmosferine yansıyan izleri ve “Çocuklarız Bir Aradayız İnisiyatifi”nin bu süreçteki tecrübeleri tartışılacak.

Bellek Aktivizmine Çağrı

Etkinliğin son mesajında, katılımcılara Türkiye’nin zorlu tarihinin izlerini birlikte sürme ve geçmişin karanlık noktalarını aydınlatarak daha adil bir gelecek inşa etme çağrısı yapılıyor. 12 Eylül 1980 darbesiyle yüzleşmenin ve toplumsal belleğin yeniden inşasının, daha umutlu bir geleceğin temelini atmada önemli olduğu vurgulanıyor.

Art Venue İzmir – AVİ
Umurbey mahallesi, 1511 Sok. No:4/2
Alsancak – İzmir
www.artvenueizmir.com

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
12 eylül 1980 darbesi 12 eylül anayasası 12 eylül askeri darbesi
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