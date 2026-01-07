Geçiş hükümeti askerleri Kürt mahallerine saldırdı

Suriye'nin Halep kentinin Şêx Meqsûd mahallesine yönelik Geçiş Hükümeti'ne bağlı grupların düzenlediği ilk bombardımanda 1 kişi öldü, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Beni Zeyd mahallesinde, Turkawi Kavşağı yakınlarına dönük bombardımanında ise Fatima Hamadeh adlı öldü. İkinci saldırıda da yaralılar olduğu bilgisi verildi.

MA'nın haberine göre bombardıman sonucu evlerde büyük hasar oluştu.



Suriye Demokratik Güçleri (QSD) Basın Merkezi de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Şam hükümetine bağlı grupların Şêx Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerine yönelik topçu ve roket saldırılarında 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların doğrudan yerleşim alanları ve sivil evleri hedef aldığı vurgulandı.

Akşam saatlerinde ise Suriye Geçiş Hükümetine bağlı gruplar tarafından Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê mahalleleri ağır topçu ve tank atışlarıyla bir kez daha hedef alındı.

Sabah saatleri itibariyle saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

(Mİ)