ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:09 7 Ocak 2026 00:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.01.2026 00:14 7 Ocak 2026 00:14
Okuma Okuma:  1 dakika

SALDIRILARDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Geçiş hükümeti askerleri Kürt mahallerine saldırdı

Suriye Geçiş Hükümeti'nin Şêx Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerine yönelik bombardımanında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Geçiş hükümeti askerleri Kürt mahallerine saldırdı
Fotoğraf: MA

Suriye'nin Halep kentinin Şêx Meqsûd mahallesine yönelik Geçiş Hükümeti'ne bağlı grupların düzenlediği ilk bombardımanda 1 kişi öldü, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Beni Zeyd mahallesinde, Turkawi Kavşağı yakınlarına dönük bombardımanında ise Fatima Hamadeh adlı öldü. İkinci saldırıda da yaralılar olduğu bilgisi verildi.

MA'nın haberine göre bombardıman sonucu evlerde büyük hasar oluştu.
 
Suriye Demokratik Güçleri (QSD) Basın Merkezi de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Şam hükümetine bağlı grupların Şêx Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerine yönelik topçu ve roket saldırılarında 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların doğrudan yerleşim alanları ve sivil evleri hedef aldığı vurgulandı.

Akşam saatlerinde ise Suriye Geçiş Hükümetine bağlı gruplar tarafından Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê mahalleleri ağır topçu ve tank atışlarıyla bir kez daha hedef alındı.

Sabah saatleri itibariyle saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Şêx Meqsûd halep
ilgili haberler
Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti
Bugün 15:30
/haber/sam-yonetimi-halepteki-kurt-mahallelerini-askeri-hedef-ilan-etti-315341
Suriye: Halep’teki Kürt mahallerinde çatışmalar sona erdi
23 Aralık 2025
/haber/suriye-halepteki-kurt-mahallerinde-catismalar-sona-erdi-314850
Suriye: Halep'in Kürt mahallelerinde SDG ve ordu arasında çatışmalar
22 Aralık 2025
/haber/suriye-halep-in-kurt-mahallelerinde-sdg-ve-ordu-arasinda-catismalar-314812
Halep’teki Kürt mahallerinde 'temkinli sükûnet': Çatışmalar durdu, görüşmeler başladı
7 Ekim 2025
/haber/halepteki-kurt-mahallerinde-temkinli-sukunet-catismalar-durdu-gorusmeler-basladi-312325
Halep'te Şam güçleri Kürt mahallelerini kuşattı, çatışmalar sürüyor
7 Ekim 2025
/haber/halep-te-sam-gucleri-kurt-mahallelerini-kusatti-catismalar-suruyor-312302
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti
Bugün 15:30
/haber/sam-yonetimi-halepteki-kurt-mahallelerini-askeri-hedef-ilan-etti-315341
Suriye: Halep’teki Kürt mahallerinde çatışmalar sona erdi
23 Aralık 2025
/haber/suriye-halepteki-kurt-mahallerinde-catismalar-sona-erdi-314850
Suriye: Halep'in Kürt mahallelerinde SDG ve ordu arasında çatışmalar
22 Aralık 2025
/haber/suriye-halep-in-kurt-mahallelerinde-sdg-ve-ordu-arasinda-catismalar-314812
Halep’teki Kürt mahallerinde 'temkinli sükûnet': Çatışmalar durdu, görüşmeler başladı
7 Ekim 2025
/haber/halepteki-kurt-mahallerinde-temkinli-sukunet-catismalar-durdu-gorusmeler-basladi-312325
Halep'te Şam güçleri Kürt mahallelerini kuşattı, çatışmalar sürüyor
7 Ekim 2025
/haber/halep-te-sam-gucleri-kurt-mahallelerini-kusatti-catismalar-suruyor-312302
Sayfa Başına Git