Geçen yıl hayatını kaybeden Yorozlu'nun 'Kaftanlar'ı Brieflyart'ta

Geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye çağdaş sanatının önemli ismi Şenol Yorozlu’nun anısına düzenlenen “Kaftanlar” başlıklı sergi, dün akşam İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Brieflyart'ta açıldı.

Rahşan Anter ve Gülten Kaya

Ocak 2023’te gerçekleşen son kişisel sergisine de ev sahipliği yapan Brieflyart'taki açılışa Yorozlu’nun eşi Rahşan Anter’in yanı sıra Gülten Kaya, Ayşe Semiha Baban, Server Demirtaş, Nurcan Baysal, Sezen İslimyeli, Tan Oral, Tunç “Turbo” Dindaş, Genco Gülan, Doğan Paksoy, Ahmet Soysal, Can Aytekin, Denizhan Özer, Uğur Mine Tamay, Meriç Hizal, Kerim Zapsu, Meryem Arıcan gibi isimler katıldı.

Nurcan Baysal, Ayşe Semiha Baban ve Rahşan Anter

Yorozlu’nun başyapıtları arasında yer alan “Kaftanlar” serisinin bir bölümünün yer aldığı sergi, 24 Şubat'a kadar açık kalacak.

Sanatçının kaftan biçimi vererek üzerlerinde farklı imgeler ve simgeler olan kağıt parçalarından ürettiği eserleriyle ilgili olarak bir yazı kaleme alan sanat yazarı, eleştirmen Nilgün Yüksel, şöyle diyor:

“Yorozlu, Kaftanlar serisini ilk oluşturduğu yıllarda ‘Kaftan Kim?’ sorusundan yola çıkar. İzleyiciyi, nesnenin işaret ettiği özneyi ya da olası özneleri düşünmeye davet eder. Yorozlu, kaftanlarında güç ve değer imgesini tersine çevirir. Gücün, heybetin, değerin simgesi kaftanı kâğıtlara; dolayısıyla insanların gözünde kırılgan, hafif ve sıradan olana evriltir. Onun boyut olarak devasalığını küçültür. Değerini yeniden sorgular ve değişken olabileceğini hatırlatır. Fakat bunu yaparken kaftanı tarihe gömmez, tam aksine toplumsal bilinçdışında yaşayan imgenin canlılığını gösterirken salt iktidar kavramıyla özdeşleştirir.”

Şenol Yorozlu hakkında

1950 yılında Trabzon’da doğdu. 1973 – 78 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Prof. Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. Akbaba, Pardon, Ustura ve Gırgır gibi mizah dergilerinde karikatür çizdi. 1978 yılında İlk kişisel sergisini açtı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok kişisel sergi açtı, fuarlar ve bienallere katıldı. Eserleri Güler Sabancı, Yasemin-Sedat Aloğlu, Fatih Cenikli, Ahmet Aslanbek, Eryaşar Eyüboğlu, Dario Beskinazi ve Mustafa Taviloğlu gibi isimlerin özel koleksiyonlarında bulunuyor. Bir süre İsveç'te yaşadı. Soyut anlayışla ürettiği yapıtları figürü bir izlenim olarak içinde barındırır. Büyük leke ve geniş tuşlarla soyut anlatımcı bir biçeme sahiptir. Yorozlu, Musa Anter'in kızı Rahşan Anter ile evli. 19 Temmuz 2023'te yaşamını sürdürdüğü İzmir'de kalp krizi geçirerek 73 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi 23 Temmuz 2023'te İzmir'de toprağa verildi. (AÖ)

*Şenol Yorozlu’nun “Kaftanlar” sergisi, 24 Şubat'a kadar salı-cumartesi günleri 11.00 – 18.00; pazar günleri 13.00 – 18.00 saatleri arasında Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.