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Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 10:21
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 10:21
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Geçen ay, ‘en sıcak ocak’ olarak kayıtlara geçti

Son 12 aydaki (Şubat 2023 - Ocak 2024) küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,64 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Geçen ay, ‘en sıcak ocak’ olarak kayıtlara geçti
Fotoğraf: Canva

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay, şimdiye kadar kaydedilen "en sıcak ocak" oldu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,14 derece ölçüldü.

Bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,70 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak ocak ayının da 0,12 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada böylece son sekiz ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu belirtilerek, son 12 aydaki (Şubat 2023 - Ocak 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,64 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Bölgeler arası farklılıklar

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, araştırmayla ilgili "Sera gazı emisyonlarındaki hızlı azalma, küresel sıcaklıkların artışını durdurmanın tek yoludur," uyarısı yaptı.

Avrupa'da geçen aya ait sıcaklıklar, kuzey ve güney bölgelerde farklılık gösterdi. İskandinav ülkelerinde 1991-2020 ortalamasının çok altında olan sıcaklıklar, güney ülkelerde bu ortalamanın çok üstünde ölçüldü.

Sıcaklıklar, Doğu Kanada, Kuzeybatı Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da ortalamanın oldukça üzerinde seyrederken Batı Kanada, Orta Amerika ve Doğu Sibirya'nın çoğunda ise ortalamanın altında kaydedildi. (TY)

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