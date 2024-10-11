Gebze’deki hayvan katliamına tepkiler: Bu düzene tahammülümüz kalmadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bu sabah, aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvan ilaçla öldürüldü.

Olay yerindeki hayvan hakları savunularının aktardığına ve köpeklerin öldürüldüğü videolara yansıyan görüntülere göre, hayvanları öldürmek için "Keta-Control" isimli anestezik ilaç kullanıldı.

Hayvan hakları ve kadın örgütleri, doğa savunucuları, sendikalar, ünlüler ve siyasiler katliama tepki gösterdi.

Tepkiler

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi: “Katliam yasasının mimarlarına ve bu cinayetleri işleyen faillere sözümüz bitmedi. Tarihe katil olarak geçeceksiniz. Hepiniz bir gün yargılanacaksınız.”

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca: “Azmettiricisi iktidar, tetikçisi ise belediye, çete, katliamı kendine görev bilen caniler... Bilerek isteyerek bu tabloyu yarattınız. Birçok çözüm önerisi sunduk, hepsine kulak tıkadınız. Yasayı geri çekin, yaşam hakkına öncelik veren çözümleri hayata geçirin. Artık yeter. Meclisten damlayan kan ülkeyi kana buluyor!”

Tarkan: "Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun!"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: "Gebze Savcılığı’na, Emniyet Müdürlüğü’ne, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ve tüm ilgili kamu kurumlarına sesleniyorum; İşinizi yapın. Delillerin karartılmasına müsade etmeyin. Bu aşağılık katilleri de azmettiricilerini de derhal yargı önüne çıkarın. Sürecin takipçisi olmak üzere Gebze örgütümüzle birlikte barınağa geçiyoruz. Bilin ki bu işin de, katillerin de, bunca hayvan, çocuk, kadın düşmanı katile yol verenlerin de peşini bırakmayacağız!"

İzmir Bağımsız Milletvekili Ümit Özlale: “Eserinle gurur duy vicdan yoksunu Bahadır Yenişehirlioğlu. Bu katliamdan Gebze Belediyesi değil, sen ve o yasaya onay verenler de sorumlusunuz. Hayat boyu o canların kanı ellerinizden çıkmayacak. Son sözüm de oradaki katil veterinere... Sen mesleğinin ve insanlığın yüz karasısın.”

HAYVAN KATLİAMININ KAPISI AÇILDI İktidar yasayı geçirdi: Sokaklar hayvansızlaştırılacak, toplanan hayvanlar -icabında- öldürülecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu: “Meclisten tüm itirazlara rağmen geçirdiğiniz kanunun sonuçlarının bunlar olacağını söylemiştik. Bu mu çözüm? Gebze Belediyesi'nden açıklama bekliyoruz!”

Kadın Savunması: “Gebze Belediyesi bakım evinde katledilen kedi ve köpekler çöp poşetlerinde bulundu. Hiçbir canın kıymetinin kalmadığı bu düzene daha fazla tahammülümüz yok. Katliamı durdurun!”

Yaşatacağız Platformu: “Bu yasanın nesi katliam yasası diyenler, bu hayvanlar sizin yüzünüzden öldürüldü!”

Kuzey Ormanları Savunması: “Gebze Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları ‘Bakım’ Merkezi’nde, onlarca sokak hayvanı öldürülmüş ve poşetlere konularak çöpe atılmış halde bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Savcı gelene kadar oturma eylemi yapıyor. İnsanlığınız batsın.”

UMUT-SEN: “Gebze Belediyesi; barınağındaki 30 köpek ve 13 kediyi önce zehirledi sonra ölmeden poşetlere koydu. Hayvan katliamı yasası geri çekilsin, hayvanlara işkence edenler yargılansın!” (TY)