Gebze’de metal işçisi kadınlar 8 Mart etkinliğinde buluştu

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 8 Mart programı, dün Kocaeli Gebze’de yapılan etkinlikle başladı. Gebze 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, sendikanın örgütlü olduğu fabrikalardan metal işçisi kadınlar bir araya geldi. Etkinliğe, sendikanın avukatı Yeter Türkeş ve sendika uzmanı Nuran Gülenç de katıldı.

Şube binasında dün (25 Şubat Pazar) gerçekleşen 8 Mart etkinliğinde, Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu’nun faaliyetlerinden görüntüler içeren bir video gösterimi yapıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte sık sık “Kadın Yaşam Özgürlük”, “Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganları atıldı.

Avukat Yeter Türkeş, kadın işçilerin iş hukukunda tanımlı haklarına ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından etkinlik, kadın işçilerin soruları ve deneyim paylaşımlarıyla devam etti.

Sonrasında Nuran Gülenç, Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu’nun toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla bugüne dek hayata geçirdiği çalışmaları anlattı. Gülenç, sendikalarda kadın temsili, örgütlülüğü ve mücadelesinin önemine işaret etti.

Amaç, esnek çalışmayı yaygınlaştırmak

İş yasalarında yapılması planlanan değişikliklerin de ele alındığı etkinlikte, siyasi iktidarın esas hedefinin esnek çalışma modellerini daha da yaygınlaştırmak olduğu, bu durumun en çok kadınları olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Medyaya yansıyan “Haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürüleceği” gibi söylemlerin bu yasa değişikliğini sevimli göstermek amacıyla ortaya atıldığına dikkat çeken uzmanlarımız, olası hak kayıplarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, “Çalışma saatlerinin düşürülmesini elbette istiyoruz. Ancak çalışma saatleri tüm çalışanlar için hiçbir hak kaybı olmaksızın düşürülmeli. Siyasi iktidarın amacı ise esnek, güvencesiz, uzaktan çalışma modellerini daha da yaygınlaştırmak. Böylece biz kadınların emeğini ev içinde karşılıksız, işyerinde ucuz emek olarak daha fazla sömürebilecekler. Çalışma yaşamında eşitsizlik derinleşecek, hak gaspları katmerlenecek. Biz bunu kabul etmiyoruz. Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan kadınlar olarak esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

(EMK)