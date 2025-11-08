ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 10:23
1 dk Okuma

Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi

Daha önce ölçüm cihazı da yerleştirilen binada kayma olduğu tespit edilince burada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile, saat 22.00 sıralarında tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gebze’de bir binanın daha kolonları çatladı: 3 aile tahliye edildi
Fotoğraf: X

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle yapılan incelemede kaydığı tespit edilen 2 katlı bina, tahliye edildi.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
29 Ekim 2025

Binadan tahliye edilenlerin, 11 kişiden oluşan 3 aile olduğu öğrenildi.

Binada kayma oldu

Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın kolonlarda çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, ihbarda bulundu.

Daha önce ölçüm cihazı da yerleştirilen binada kayma olduğu tespit edilince burada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile, saat 22.00 sıralarında tahliye edildi.

İnceleme sürüyor

Aileler, kendi istekleriyle akrabalarının evlerine gitti. Yetkililerin binayla ilgili rapor hazırladığı, sokak üzerinde ise incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
gebze bina çökmesi kolon çatlağı Kocaeli
