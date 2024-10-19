Gebze Kitap Fuarı’nda protesto: Gebze’de hayvan katliamı var

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 11 Ekim’de, aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvanın "Keta-Control" isimli ilaçla öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve aralarında sanatçıların da olduğu yurttaşlar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün istifa etmesini talep ediyor.

Hayvan hakları savunucuları, bu kapsamda dün (18 Ekim) Gebze Belediyesi’nin organize ettiği Gebze Kitap Fuarı’nda eylem düzenledi.

Metis Kitap, Ayrıntı Yayınları, İthaki Yayınları, Can Yayınları gibi pek çok yayınevi, fuardan çekildiklerini Hayvanların öldürülmesinden sonragibi pek çok yayınevi, fuardan çekildiklerini duyurmuştu

Sloganlar engellenmeye çalışıldı

Kızıl Bayrak’ın Gebze’den aktardığına göre, belediye önünde yapılan açıklamada, hayvan katliamından sorumlu kişilere karşı herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekildi ve belediyenin hayvan hakları savunucularına yönelik suçlamaları reddedildi.

Kitap fuarında da benzer açıklamalar yapılırken, yurttaşlara bulundukları bölgelerdeki barınakları kontrol etmeleri çağrısı yapıldı. Eylem sırasında atılan sloganlar müzikle engellenmeye çalışıldı; ancak protesto fuar önünde devam etti.

Gebze'deki hayvan katliamının sorumluları açığa alındı

Belediyeden açıklama

Gebze Belediyesi ise yaptığı açıklamada, hayvan hakları savunucularının eylemini “baskın” olarak değerlendirdi:

“Ve bunu da yaptılar. Kitap fuarımızı sözde hayvanseverlik kisvesiyle adeta bastılar. Yaptıkları vandallıkla fuarda bulunan çocuklarımızın kalplerini titrettiler. Gerçek birer hayvansever olarak yetiştirmeye çalıştığımız, başıboş sokak hayvanlarından korumak için bütün imkanlarımızı seferber ettiğimiz çocuklarımızı üzdüler.

“Kitaba, kültüre, düzene, çocuğa, insana ve hayvana yönelmiş bir tehdit olduklarını bir kez daha gösterdiler. Kınıyoruz.” (TY)