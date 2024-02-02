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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 01:12
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 15:06
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P&G FABRİKASINA OPERASYON

Gebze'deki rehineler kurtarıldı

Gebze'de bir fabrikayı silahla basarak, "Gazze'deki İsrail İstilasını protesto" gerekçesiyle 7 kişiyi rehin alan saldırgan İ.Y. polisin düzenlediği operasyonla gece saatlerinde çatışma olmaksızın sağ ele geçirildi. Rehinelerin de sağlıklarının yerinde olduğu bildirildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gebze'deki rehineler kurtarıldı
Güvenlik güçleri, kurtarılan rehinelerle/Özgür KOcaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD'li kimyasal tüketici ürünleri imalatçısı Procter and Gamble (P&G) fabrikasında 7 kişiyi "İsrail'in Gazze istilasını protesto amacıyla" rehin alan silahlı kişi güvenlik operasyonuyla yakalandı. Rehineler sağ olarak kurtarıldı. 

Rehine yakınları uzun süre yetkililerden bilgi alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdiler.

Gebze'de bir kişi P&G fabrikasını bastı, 7 kişiyi rehin alıp duvara Filistin bayrağı çizdi
Gebze'de bir kişi P&G fabrikasını bastı, 7 kişiyi rehin alıp duvara Filistin bayrağı çizdi
1 Şubat 2024

Kocaeli Valisi: "Anlık bir hareketle yakaladık"

Medyaya rehine krizinin sona erdiğini açıklayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Rehinelerin hiçbirine zarar gelme[diğini]" söyledi.

Vali saldırganın kuruluşun eski çalışanı olduğunu doğruladı.

Vali Yavuz olaya ilişkin olarak bilgi verdi ve "[Saldırgan] ihtiyaçlarını gidermek üzere dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Emniyet güçleri [...] gerekeni yaptı." dedi

"Saldırganın iki silahı vardı, kimse yaralanmadı"

Saldırganın "iki silahı olduğunu" söyleyen Yavuz, "üzerinde de düzenekler mevcuttu" dedi "Her ihtimali değerlendirdik[lerini] belirten Kocaeli Valisi, saldırganın ateş etmeye fırsat bulamadığını aktardı: "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi. Eski çalışan olduğu doğrudur" dedi. 

Vali saldırganın da, rehinelerin de yaralı olmadığını "söyledi." 

7 kişi rehin alındı 

Saldırı sırasında fabrikada alıkonulan 6'sı erkek 1'i kadın toplam 7 kişinin üçünün muhasebeci, bir kişinin proje sorumlusu, diğer üç kişinin de fabrika personeli olduğu söylenmişti. 

Başlangıçta fabrikaya silahlı baskın düzenleyen iki kişi olduğu iddia edilmesine karşın Vali eylemi bir kişinin  düzenlediğini söyledi. 

Eylem sırasında doğum günü kutlaması 

Kocaeli Halk Gazetesinin haberine göre 7 kişinin rehin alındığı saldırı sırasında, fabrikada rehinelerden birinin doğum günü kutlaması için daha önce hazırlık yapmış olan işçiler, saldırganın izin vermesi üzerine kutlamayı gerçekleştirdiler. Pastanın üzerine dikilmiş olan mumların yakılıp üflendiği kutlama görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlandı. 

(AEK)

operasyon rehineler gebze Filistin
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Gebze'de bir kişi P&G fabrikasını bastı, 7 kişiyi rehin alıp duvara Filistin bayrağı çizdi
1 Şubat 2024
/haber/gebze-de-bir-kisi-p-g-fabrikasini-basti-7-kisiyi-rehin-alip-duvara-filistin-bayragi-cizdi-291309
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