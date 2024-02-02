Gebze'deki rehineler kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD'li kimyasal tüketici ürünleri imalatçısı Procter and Gamble (P&G) fabrikasında 7 kişiyi "İsrail'in Gazze istilasını protesto amacıyla" rehin alan silahlı kişi güvenlik operasyonuyla yakalandı. Rehineler sağ olarak kurtarıldı.

Rehine yakınları uzun süre yetkililerden bilgi alamadıklarını söyleyerek tepki gösterdiler.

Gebze'de bir kişi P&G fabrikasını bastı, 7 kişiyi rehin alıp duvara Filistin bayrağı çizdi

Kocaeli Valisi: "Anlık bir hareketle yakaladık"

Medyaya rehine krizinin sona erdiğini açıklayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Rehinelerin hiçbirine zarar gelme[diğini]" söyledi.

Vali saldırganın kuruluşun eski çalışanı olduğunu doğruladı.

Vali Yavuz olaya ilişkin olarak bilgi verdi ve "[Saldırgan] ihtiyaçlarını gidermek üzere dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Emniyet güçleri [...] gerekeni yaptı." dedi

"Saldırganın iki silahı vardı, kimse yaralanmadı"

Saldırganın "iki silahı olduğunu" söyleyen Yavuz, "üzerinde de düzenekler mevcuttu" dedi "Her ihtimali değerlendirdik[lerini] belirten Kocaeli Valisi, saldırganın ateş etmeye fırsat bulamadığını aktardı: "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi. Eski çalışan olduğu doğrudur" dedi.

Vali saldırganın da, rehinelerin de yaralı olmadığını "söyledi."

7 kişi rehin alındı

Saldırı sırasında fabrikada alıkonulan 6'sı erkek 1'i kadın toplam 7 kişinin üçünün muhasebeci, bir kişinin proje sorumlusu, diğer üç kişinin de fabrika personeli olduğu söylenmişti.

Başlangıçta fabrikaya silahlı baskın düzenleyen iki kişi olduğu iddia edilmesine karşın Vali eylemi bir kişinin düzenlediğini söyledi.

Eylem sırasında doğum günü kutlaması

Kocaeli Halk Gazetesinin haberine göre 7 kişinin rehin alındığı saldırı sırasında, fabrikada rehinelerden birinin doğum günü kutlaması için daha önce hazırlık yapmış olan işçiler, saldırganın izin vermesi üzerine kutlamayı gerçekleştirdiler. Pastanın üzerine dikilmiş olan mumların yakılıp üflendiği kutlama görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlandı.

(AEK)