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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2024 18:24
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Gebze'deki hayvan katliamının sorumluları açığa alındı

43 hayvanın "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğünün tespit edildiği katliamla ilgili konuştuğumuz Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Semra Çelikkaya: "Bu barınağın kapatılması için elimizden geleni yapacağız."

Tuğçe Yılmaz

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gebze'deki hayvan katliamının sorumluları açığa alındı
Olay yerindeki hayvan hakları savunucularından bianet'e gelen bir fotoğraf.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bu sabah, AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvan ilaçla öldürüldü.

Olay yerindeki hayvan hakları savunucularından biri, Gebze Belediyesi çalışanlarının “Yeni çıkan yasa kapsamında” hayvanları öldürdüklerini söylediklerini belirtti.

Yerelde gönüllü olarak da çalışan hak savunucusu, toplamda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğünü söyledi.

Keta-Control isimli ilaç; at, sığır, koyun, köpek ve kedilerde her türlü büyük ve küçük ameliyatlarda genel anestezik olarak kullanılıyor.

Belediyeden inkâr

Hayvan ölümleriyle ilgili saat 11.08'de aradığımız Gebze Belediyesi, olaydan haberdar olmadıklarını söyledi.

Katliama yönelik tepkilerin artmasının ardından ise saat 16.27'de sosyal medya hesabından açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şöyle dedi:

"Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri, Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir.

"Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir."

Büyükgöz'ün açıklamasının aksine, gazeteci Umut Taştan hayvanların iğne vurularak öldürülme anına ilişkin drone görüntülerini paylaştı.

"Deliller karartıldı"

bianet'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, hayvanların nasıl öldürüldüğünün tespit edilmesi için savcıyı beklediklerini; ancak bu süreçte delillerin karartıldığını söyledi.

Hak savunucuları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önüne gelmesini talep etti.

Olay yerine akşam saatlerinde gelen savcı, öldürülen hayvanlardan alınan örneklerin ardından bölgeden ayrıldı.

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KOHAYDER Başkanı Çelikkaya: Suç duyurusunda bulunacağız

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Semra Çelikkaya, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi önündeki çöp konteynerlerinde ölü bulunan hayvanları her gün beslediklerini ve öldürülen hayvanların sağlıklı hayvanlar olduklarını söyledi.

Çelikkaya, Gebze Belediyesi'nin düzenli olarak hayvanları öldürdüğünü; ancak bugün "suçüstü" yapabildiklerini söyledi. Çelikkaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Torbaları açtık ve bazı hayvanların hâlâ canlı olduğunu, bazılarının ise can çekiştiğini gördük. Hayvanları öldürmek için kullandıkları ilaçları başka yere atma zahmetine dahi girişmemişler. Anestezik ilaçlar bunlar ve hayvanlar yavaş yavaş, acı içinde ölmüş. Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Merkezi de hayvanların hasta olduğunu iddia ederek yalan söylüyor. Hiçbir iş yapmadıklarını ancak böyle gizleyebilirler çünkü. Savcıyı beklemeye devam ediyoruz; ancak jandarma burada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri burada, belediye başkanı burada. Suç duyurusunda bulunmak için ifade vermek üzere bizler de avukatlarımızı bekliyoruz.

"Bu barınağın kapatılması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'deki bütün barınaklar kapatılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunlar, bu işi beceremiyor. Gözümüzün önünde her gün onlarca hayvan katlediliyor. Sorumlu veterinerlerin görevden alınması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız."

Soruşturma

Öte yandan Kocaeli Valiliği, katliama ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

İlgililerin soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alındığı katliamla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları Gebze Belediyesi Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik kocaeli belediyesi
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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Gebze’deki hayvan katliamına tepkiler: Bu düzene tahammülümüz kalmadı
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