Gebze'de okul yönetimi öğrencilerin kıyafetine 'uygunsuz' dedi, törene almadı

Kocael'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi yönetimi mezuniyet törenine, elbise giyen öğrencileri 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle almadı.

Tören öncesi, okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' velilere, 'Veli izin onay formu' gönderdi.

"Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz" ifadelerinin yer aldığı formu velilerin imzalaması istendi.

Öğrencilerin, bazılarının kıyafetlerinin "uygun" bulunmadığı gerekçesiyle alınmamaları üzerine bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Kapıların öğrencilere kapatılmasının ardından veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrencileri törene aldı.

Kocaeli Valiliği ise konuyu incelemek üzere iki müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" denildi.

(RT)