Gebze'de Erlau Metal işçileri hakları için direnişte

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Almanya menşeili Erlau Metal fabrikasında çalışırken sendikalı oldukları için işten çıkarılan 23 işçi, sendikal hakları için 14 Nisan’dan bu yana direniyor.

İşten çıkarmalar, işçilerin uzun süredir devam eden mobbing, baskı ve psikolojik şiddete karşı DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlenmesinin ardından başladı.

Şirket, Birleşik Metal-İş'in Çalışma Bakanlığı’ndan yetki belgesi almasının ardından ilk olarak yetki itirazı yaptı. İşçiler, yetki itirazının çekilmesi için 9 Nisan'da yaptıkları protestodan sonra, 12 Nisan'da sendikalı bir işçi işten çıkarıldı.

Sendika ve işçiler, hem yetki itirazının geri çekilmesi hem de işten atılan mesai arkadaşlarının işe iade edilmesi talebiyle eylemlere devam edince şirket, 18 Nisan’da sendikalı 22 işçiyi daha işten attı. Böylelikle Erlau'daki tüm sendikalı işçiler işten atılmış oldu.

Erlau işçisi Fazlı Turan ve DİSK/Birleşik Metal-İş Gebze 1 Nolu Şube Sekreteri Faruk Kaya, fabrikadaki sendikal mücadeleyi, işten çıkarmalar ve 24 gündür devam eden direnişi bianet’e anlattı.

Tüm sendikalı işçiler atıldı

Erlau Metal'de üç yıl çalışan Fazlı Turan, bu süreçte mobbing, baskı ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi.

İşçilere verilen sözlerin tutulmadığını, ücret artışı yapılmadığını belirten Turan, “Hep birlikte örgütlendik ve sendikalaşma kararı aldık” dedi.

Turan, Çalışma Bakanlığı’ndan yetki belgesinin gelmesinin ardından yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Patron vekili, 'Sendikaya üye olanlar kim?' gibi sorular sormaya başladı. İkinci gün yemek ve mola saatlerinde sloganlar atmaya başladık. 12 Nisan’da bir arkadaşımız işten çıkarıldı. Bununla bizim geri adım atacağımızı sandılar.

“Arkadaşımızı yalnız bırakmamak için yine yemek ve çay saatlerinde sloganlar atmaya devam ettik. Sendikamız da kapıdan destek verdi. Bir haftanın sonunda, 'iş yapmıyorlar' denildi ve Cuma günü saat 20.00-21.00 arasında, 22 kişiye birden SSK’dan “işten çıkarıldınız” mesajı geldi. Bu nedenle de kapıda direnişe başladık.”

"Köle gibi çalıştırılıyoruz"

Fabrika yönetimi ile büyük sorunlar yaşadıklarını belirten Turan, “İnsan yerine konmuyoruz, köle gibi çalıştırılıyoruz” diye konuştu. Turhn çalışma koşullarına dair şunları kaydetti:

“Üç kişinin yapacağı işi tek bir kişiye yaptırıyorlar. Malzeme geliyor, diyorlar ki 'Sen bunu tek başına kaldıracaksın.' İşçi, 'Kaldıramam' diyor. Cevap 'Hayır efendim, kaldıracaksın. Sen işyerine hainlik yapıyorsun' deniyor. Bu yüzden de işten atılıyor insanlar. Ben burada üç yıldır çalışıyorum, bu sürede beyaz ve mavi yaka olarak en az 100 kişi gelip gitti.”

Turan, 24 gündür devam eden eylemleri boyunca polislerin fabrikayı korumasına da tepki göstererek, “Polis gönderiyorlar ama bir tane yetkili de gelip 'Siz neden buradasınız?' diye sormuyor” diye konuştu.

"Esas yükü çeken işçileri işten çıkardılar"

DİSK/Birleşik Metal-İş Gebze 1 Nolu Şube Sekreteri Faruk Kaya, fabrikada çalışan 55 işçiden 23’ünün işten çıkarıldığını, bu nedenle de üretimin durduğunu söyledi.

“Çünkü işin esas yükünü çeken işçileri işten çıkardılar” diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üstelik bunu da Kod 49 ile yaptılar. Kod 49, 'Verilen işi yapmamak, işi yerine getirmemek' gibi soyut ve keyfi gerekçeler içeriyor. Bu kodla işçileri tazminatsız olarak dışarı atıyorlar.”

SGK'nin 49 nolu işten çıkış kodu: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

"Onlar milyonlar kaybediyor, biz direniyoruz"

Kaya, her hafta çıkması gereken siparişlerin aksadığını ve şirketin zarar ettiğini belirterek, “'Sendikadan kurtuluruz' diye düşünüyorlar ama şu anki tabloya baktığımızda milyonlar kaybediyorlar ve biz de burada, kapıda dimdik duruyoruz” dedi.

Sendika yetkilisi ayrıca, hem Almanya’daki hem de Türkiye’deki şirket yetkilileriyle iletişime geçtiklerini ancak bir geri bildirim alamadıklarını da kaydetti. Kaya, Erlau işçileri haklarını alana kadar fabrika önündeki eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

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