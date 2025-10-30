Gebze'de çöken bina enkazında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün sabah saatlerinde çöken yedi katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonunda, beş kişilik aileden dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin en büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

AA'nın geçtiği habere göre, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saat 07.00 civarında çöken binada Bilir ailesinin fertleri enkaz altında kalmıştı. Gün boyu ve gece boyunca süren yoğun çalışmaların ardından anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşılmasıyla kurtarma operasyonu sona erdi.

Bakan Yardımcısı Aktaş: “Maalesef dört canımızı kaybettik”

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, yaptığı açıklamada,

“Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece beş kişilik ailemizin dört ferdi vefat etmiş oldu. Sadece 18 yaşındaki Dilara kızımız sağ olarak kurtarıldı" dedi.

Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

45 aile tahliye edildi

Tedbir amacıyla çevredeki 12 bina boşaltıldı. Bu binalarda yaşayan 45 aileden 9’u, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde misafir ediliyor diğer aileler ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Enkaz alanı, savcılığın incelemesinin ardından kaldırma çalışmalarına hazırlanıyor. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekiplerin rahat çalışabilmesi için bölge demir bariyerlerle çevrildi. (EMK)