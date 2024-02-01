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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 17:58
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Gebze'de bir kişi P&G fabrikasını bastı, 7 kişiyi rehin alıp duvara Filistin bayrağı çizdi

Polis saldırganı ikna etmeye çalışıyor...

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gebze'de bir kişi P&G fabrikasını bastı, 7 kişiyi rehin alıp duvara Filistin bayrağı çizdi

Kocaeli Gebze'de bir kişi, silahla P&G'nin fabrikasını bastı. Fabrikasının ana binasına giren kişi, gelen ilk bilgilere göre 7 kişiyi rehin aldı. Rehin alınanların işçi mi yoksa yönetici mi olduğu henüz bilinmiyor.

Şüphelinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldığı düşünülüyor.

Bölgedeki muhabirlerin geçtiğine göre saldırgan fabrikaya girerken güvenliğe silahını gösterdi ve üzerinde bomba olduğunu söyledi.

Çalışanları rehin aldıktan sonra da yanında getirdiği sprey boya ile fabrika duvarlarına yazılar yazmaya başladı. Olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis saldırganı ikna etmeye çalışıyor.

Türkiye ve Filistin bayrağı çizdi

Fabrikanın içinden ilk fotoğraf geldi. Şüphelinin, fabrikanın duvarına Türkiye ve Filistin bayrağı çizdiği ve "Kapılar açılacak. Gazze için. Ya Musalla ya Ölüm" yazdığı görüldü.

P&G hakkında

Merkezi Ohio ABD'de bulunan, özellikle kimyevi tüketici ürünleri üreten çok uluslu şirket.

1837’de William Procter ve James Gamble tarafından kuruldu. Temel olarak çok çeşitli temizlik maddeleri, kişisel bakım ve hijyen ürünleri konusunda uzmanlaştı. 2023’te 82 milyar dolarlık ciro yaptı.

Şirket Türkiye pazarına 1987’de girdi. Türkiye'de Gebze ve Şekerpınar fabrikalarında deterjan ve bakım ürünleri üretiliyor. Türkiye şu anki zamanda P&G için en büyük ve dinamik pazarlar.

35 ülkede resmi olarak operasyon yürütüyorlar.

P&G ve İsrail ilişkisi

Tel Aviv’de ciddi kaynak aktarımı yaptığı bir Araştırma-Geliştirme Merkezi bulunuyor. İsrail İnovasyon Otoritesi ile yaptığı anlaşmaya göre, P&G, kendisi ile iş birliği yapan girişim şirketlerine devlet finansmanına erişim konusunda ciddi avantajlar sağlıyor.

Aynı zamanda P&G, İsrail’in Batı Şeria’da işgal ettiği bölgelerden biri olan Barkan Endüstri Bölgesi’ndeki Avgol şirketinin en büyük müşterilerinden biri. Avgol firması bebek bezi temini için P&G’ye ürün satıyor ve hasılatının yüzde 43’ünü bu yolla elde ediyor.

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(Mİ/HA)

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