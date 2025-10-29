Gebze'de 7 katlı bina çöktü: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde yedi katlı bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vali: İçeride 5 kişi var

Vali İlhami Aktaş, canlı yayınında verdiği bilgide şöyle dedi:

“Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibarıyla binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı.”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de “Binada 2 ailenin yaşadığı TÜİK kayıtlarında var. Toplam 7 kişilik nüfus yaşıyor ama içeride 7 kişi mi, daha az kişi mi var? O netleşmedi. İlerleyen saatlerde inşallah daha net bilgilere ulaşmış olacağız,” dedi.

Öte yandan çöken 6 katlı bina dronla görüntülendi. Çöken binanın yıkılmadan önceki halinde alt katta eczane olduğu görüldü.

İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

7 katlı binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir erkek ile bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Erkek çocuğun Muhammet Emir Bilir, kız çocuğunun ise kardeşlerden Hayrunnisa Bilir olduğu kaydedildi.

İlerleyen saatlerde enkaz altında kalan 18 yaşındaki Dilara Bilir'e ise sağ olarak ulaşıldı. (TY)