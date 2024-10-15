Gebze Belediye Başkanı’ndan hayvan aktivistlerini suçlayan açıklama

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 11 Ekim’de, aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 43 hayvanın "Keta-Control" isimli ilaçla öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve aralarında sanatçıların da olduğu yurttaşlar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün istifa etmesini talep ediyor.

Büyükgöz ise bugün yaptığı açıklama, hayvan hakları savunucularını “hayvan hırsızlığı” ile itham etti.

AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nde 43 hayvanın ölü bulunmasından sonra hayvan hakları savunucuları, kötü koşullarda tutulan bazı hayvanları barınaktan kurtarmıştı.

“Hayvansever olduğunu iddia eden grup”

Büyükgöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“11 Ekim 2024 Cuma Günü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimize hayvansever kisvesiyle giren bir grup, doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçarak hepimizi üzen görüntüler ve yanıltıcı bilgilerle bir kamuoyu duyarlılığı oluşturdu.

Olay bütün boyutlarıyla tarafımızdan yargıya intikal ettirildi. Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında, bir takım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı.

Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın tesisten kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasbedildiği tespit edildi. Yapılan bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz.

Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz.” (TY)