GDO'lu mısırın piyasaya sürüldüğü iddiası Meclis gündeminde

Rusya ve Ukrayna'dan Tekirdağ Limanı'na gelen tonlarca GDO’lu mısır ve kanolanın hiçbir laboratuvar incelemesi yapılmadan piyasaya sürüldüğü iddiası Meclis gündemine taşındı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Limanı’na Rusya ve Ukrayna’dan 7 gemi mısır ve 3 gemi kanola geldiği, GDO’lu olduğu öne sürülen ürünlerin laboratuvar incelemesi yapılmadan gemilerden tahliye edilerek piyasaya sürüldüğü iddia edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun soru önergesinde, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan ihbar ile Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da müfettiş tayin ettiğini hatırlattı.

GDO'lu mısır ve kanolanın piyasaya sürüldüğü iddia edildi

CHP’li Aygun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmalar tarafından yurt dışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırın laboratuvarlarda normalleştirilerek, GDO’suz olarak rapor edildiği, bu yolla tonlarca mısırın iç piyasada tüketime sunulduğu iddiaları doğru mudur?

Bu iddialara karışan firma sayısı kaçtır?

Bakanlık tarafından konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarında çalışan kişilerin bu konuda “Şifrelerimiz çalınmıştır” savunmasını yaptığı doğru mudur?

Laboratuvar sonuçları nasıl değiştirilmektedir? Bakanlığın, insan hayatına ilişkin böyle bir konuda güvenlik tedbiri almamasını nasıl açıklıyorsunuz?

Bakanlık, içinde GDO’lu mısır üreticileri ile çıkar pazarlığı yaparak, gıda güvenliğini riske atan kişileri yakalayıp, gerekli işlemleri başlatacak mısınız? Bu konunun arkasında hangi odaklar varsa üzerine gidip, suçluların adalete teslim edilmesini sağlayacak mısınız?

Bakanlıktan bu olayı ihbar eden personelden daha ayrıntılı bilgi alacak mısınız?

Öte yandan CHP’li İlhami Özcan Aygun, telefonla görüştüğü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, “Adli ve idari tüm soruşturmayı yapacağız. Konunun sonuna kadar üzerine gideceğiz. Bu olayın arkasında kim ya da kimler var ise ortaya çıkaracağız. Tekirdağ’ın adının böyle bir olayla anılmasını doğru bulmuyoruz” dediğini aktardı.

(VC)