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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 09:52
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 09:55
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GDO'lu mısır ve kanolanın piyasaya sürüldüğü iddia edildi

Rusya ve Ukrayna'dan Tekirdağ Limanı'na gelen tonlarca mısır ve kanola iddiaya göre hiçbir laboratuvar incelemesi yapılmadan piyasaya sürüldü. GDO'lu olabileceği öne sürülen 10 gemi dolusu tahılın bir kısmı bulundu, ancak büyük bir miktarın piyasaya sürüldüğü anlaşıldı.

Serap Cömertoğlu İşcan
Serap Cömertoğlu İşcan

Serap Cömertoğlu İşcan
Görseli Büyüt
GDO'lu mısır ve kanolanın piyasaya sürüldüğü iddia edildi

Tekirdağ Limanı'na geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna'dan 7 gemi dolusu mısır ve 3 gemi dolusu kanola geldi. Gelen ürünler ile ilgili yapılan bir şikayet tehlikeyi ortaya çıkardı. İddiaya göre, beş firma tarafından ithal edilen mısır ve kanola, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin şifresi kullanılarak, hiçbir analiz yapılmadan, sahte raporlar ile sisteme yüklendi ve gemilerden tahliye edildi.

İddiaya göre laboratuvar incelemesi yapılmayan ürünler hakkında düzenlenen sahte raporlar ile ürünün piyasaya sürülmesini CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Meclis gündemine taşıdı.

Aygün, Meclis Genel Kurulu'nda dün (22 Mayıs) yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Üreticinin ürettiğini elinde bırakıyorsunuz, büyük oyuncuları denetlemiyor ve piyasadaki esnaf, üretici, tedarikçiyle uğraşıyorsunuz. Bakınız, ilim Tekirdağ'da dün itibarıyla birçok geminin kontrolsüz olarak Türkiye'ye girdiğini görüyoruz. Ben dün ifade etmiştim. GDO’lu 7 tane gemi, 3 tane de GDO şüpheli kanola gemisi, toplam 10 tane gemi Tekirdağ'a girmiş.

Eğer siz kendi üreticinizi desteklemiş olsaydınız dışarıdan gemiler gelmezdi, vatandaşımıza sağlıklı ürünleri yedirirdik. Ben buradan tekrar sesleniyorum: Ülkemizin gerçek efendisi olan üreticilerine sahip çıkalım, esnafına sahip çıkalım. Ukrayna'dan, Rusya'dan gelen gemiler şu anda sorunlu ve biz geleceğimizi, sağlığımızı şu anda yok ediyoruz, tehlikeye atıyoruz."

Aygun ayrıca, "Siz çiftçiyi değil, siz Rusya, Ukrayna çiftçisini desteklersiniz, ondan sonra Tekirdağ Limanı’ndan da birileri girer, şifreyi alır, GDO’lu mu, ne olduğu belli olmayan ürünler Türkiye'ye girer. Yazıktır, günahtır. Sınırlarımızı kalbur ettiniz, şimdi de gümrük kapılarımızı kalbura çevirdiniz" sözleriyle tepkisini ifade etti.

Aygun: Ürünlerin içerisinde ne olduğu bilinmiyor

Konuya ilişkin bianet’e konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmara’nın çeşitli illerine analiz yapılmadan dağıtılan mısır ve kanolanın bir kısmına ulaşıldığını, ürünlerin GDO’lu olup olmadığı ise yapılacak analizler sonucunda belli olacağını kaydetti.

Birden fazla firmanın ithal ettiği mısır ve kanolanın analiz edilmeden, sahte evraklarla ülkeye girmesinin 'büyük bir skandal' olduğuna dikkat çeken Aygun, “Ürünlerin içerisinde ne olduğu bilinmiyor. Bir kısmına ulaşılsa da ulaşılamayan, piyasada olan ürünler var. Yargı ve idari makamlar, gerekli çalışmaları başlattı. Kurum personeli, şifresinin çalındığına ilişkin bir savunmada bulunmuş. Bir an önce sorumlular bulunarak, ürünlerin nerede kullanıldığı tespit edilmeli” dedi.

Şimdilik 10 gemi olduğu belirtilse de daha fazla ürün gelmiş olabileceği ihtimaline dikkat çeken Aygun, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile görüştüğünü, ulaşılan ürünlerin soruşturma tamamlanana kadar bir depoda bekletileceğini aktardı.

DEVA Partisi'nden soru önergesi 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da konuyu Meclis gündemine taşıdı. 

“Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının manipüle edilerek ithal edilen genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünlerin, GDO’suz gibi gösterildiği iddia edilmektedir. İddiaya göre olay, Tekirdağ Limanı’nda Malkara'da faaliyet gösteren bir firma tarafından ithal edilen GDO'lu ürünün laboratuvar sonuçları değiştirilmiş ve bu şekilde tonlarca GDO’lu ürün ülkeye sokulmuştur” diyen Avşar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a şu soruları yöneltti:

  • Söz konusu GDO’lu ürünler piyasaya dağılmış mıdır? 
  • Şayet dağıldıysa kullanıldığı veya ulaştığı yerler tespit edilmiş midir?
  • Gerekli geri toplama işlemleri yapılmış mıdır?
  • Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirecek misiniz?

Soruşturma başlatıldı

Yapılan şikayet nedeniyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen müfettişlerin de Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde incelemelerde bulunacağı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

(SCİ/Mİ) 

Mısır kanola GDO tekirdağ tarım ve orman bakanlığı ticaret bakanlığı İlhami Özcan Aygun tekirdağ limanı
Serap Cömertoğlu İşcan
Serap Cömertoğlu İşcan
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Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada...

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2014 mezunu. Ulusal ve yerel olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Şu an freelance gazetecilik yapıyor, aynı zamanda Tekirdağ merkezli yerel medyada aktif olarak çalışıyor. Tekirdağ merkezli Trakya genelinde çevre konularıyla ilgi Yeşil Gazete’ye dosya haberler hazırlıyor.Medya çalışmalarına yönelik çeşitli projelerde yer alıyor.

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