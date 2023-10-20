Gazze’ye yardım konvoyu ertelendi

İsrail’in hava saldırılarının sürdüğü Gazze’ye Mısır sınırındaki Refah Kapısı’ndan girmesi beklenilen yardımlar ertelendi.

VOA’nın haberine göre; sınırdan yardım geçişinin devam eden yol onarım çalışması nedeniyle “en az bir gün” ertelendiği aktarıldı.

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Tel Aviv’de çarşamba günü (18 Ekim) temaslarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Mısır'ın yardım malzemesi taşıyan 20 TIR’ın Gazze’ye girmesi konusunda anlaştığını söylemişti.

Ancak Mısır Gıda Bankası'nın Başkanı Mohsen Sarhan, yoğun bombardıman altındaki Refah Kapısına saldırılar sürerse yardım dağıtımının aksayabileceğini söylemişti.

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Mısır'da 100'den fazla TIR Gazze’ye geçmek için bekliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün Mısır'dan Gazze'ye açılan Refah Kapısını ziyaret etti ve "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi.

BM Sekreteri Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli

(RT)