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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 17:39
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 17:46
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Gazze’ye yardım konvoyu ertelendi

ABD basını, Mısır sınırındaki Refah Kapısı’ndan "yardım geçişinin devam eden yol onarım çalışması nedeniyle ertelendiğini" duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/gazzeye-yardim-konvoyu-ertelendi.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

İsrail’in hava saldırılarının sürdüğü Gazze’ye Mısır sınırındaki Refah Kapısı’ndan girmesi beklenilen yardımlar ertelendi.

VOA’nın haberine göre; sınırdan yardım geçişinin devam eden yol onarım çalışması nedeniyle “en az bir gün” ertelendiği aktarıldı.

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Tel Aviv’de çarşamba günü (18 Ekim) temaslarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Mısır'ın yardım malzemesi taşıyan 20 TIR’ın Gazze’ye girmesi konusunda anlaştığını söylemişti.

Ancak Mısır Gıda Bankası'nın Başkanı Mohsen Sarhan, yoğun bombardıman altındaki Refah Kapısına saldırılar sürerse yardım dağıtımının aksayabileceğini söylemişti.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün Mısır'dan Gazze'ye açılan Refah Kapısını ziyaret etti ve "Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli, her gün anlamlı sayıda kamyonun bölgeye girmesine ihtiyaç var. Ek fonlara ihtiyaç var" dedi. 

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(RT)

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