Gazze’ye yardım için destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde "çalışmalarına devam etmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını" açıklayarak destek istedi.

UNRWA sosyal medya hesabından, İsrail'in iddiaları üzerine finansal desteğinin kesilmesinin ardından yardım çağrısı yaparak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki "en büyük insani kuruluş" olduğunu hatırlatan UNRWA, "Gazze'deki halka destek veren zaruri çalışmalarımıza devam etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.

UNRWA, "Çok sayıda çağrıya rağmen halen insani ateşkes yapılmadığını" vurgulayarak, "Bu kritik zamanda UNRWA'ya bağış yapın" mesajını paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 238 Filistinli öldürüldü, 66 bin 452 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Ne olmuştu? BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istedi. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı. Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurdu.

UNRWA hakkında İsrail işgali altındaki Filistin toprakları dışında 1948'den beri diasporada yaşayan Filistinlilerin önemli bir kısmı, Lübnan'daki 12 farklı kampta ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Her yıl yaklaşık 200 bin Filistinli Lübnan'daki UNRWA'nın sunduğu çeşitli destek programı ve hizmetlerinden faydalanıyor. AA’nın derlediği verilere göre, Lübnan'da UNRWA'ya kayıtlı Filistinli mülteci sayısı, 2023'te 490 bin olarak belirlendi. Buna ek olarak, Suriye'den gelip Lübnan'da ikamet eden 31 bin 500 Filistinli de bulunuyor. BM'ye göre 2019'dan beri derin bir ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da ikamet eden Filistinli mültecilerin yüzde 80'i yoksulluk sınırında. UNRWA'nın 3 ayda bir dağıttığı ve 2022'de toplamda 18 milyon doları bulan nakdi yardımının kesilmesi halinde, yoksulluk sınırı altında olanların oranı yüzde 93'e çıkabilir. UNRWA bünyesinde çalışan ve finansal destek sağlanan Lübnan'ın genelinde toplamda 65 okulda 40 bine yakın mülteci öğrenci eğitim alıyor. Bu okullarda 1786 öğretmen istihdam ediliyor. Eğitimden sonra mültecilerin en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de sağlık ve ilaç temini. UNRWA tarafından işletilen 27 sağlık merkezinde yaklaşık 456 sağlık çalışanı bulunuyor. Sağlık merkezlerine yıllık ortalama 595 bin hasta müracaatta bulunup tedavi görüyor. Ayrıca UNRWA nakdi yardımın yanı sıra 114 bin mülteciye "acil gıda yardımı" programı kapsamında aylık gıda desteğinde bulunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)