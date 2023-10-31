“Gazze’ye yakıt girmezse, fırınlar ekmek üretemeyecek”

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan TIR’lar girerken, yakıt girişine halen izin verilmiyor.

Elektiğin yanı sıra hastanelerin çalışması ve gıda üretimi ile gıdanın Gazzelilere ulaşması için gerekli olan yakıt, çatışmanın başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye giremedi.

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Filistin Kızılayı: 7 Ekim’den bu yana yakıt girmedi

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı, dün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 26 TIR’ın Mısır Kızılayından teslim alındığı bilgisini verdi.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren TIR sayısının 144 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

Hastanede yakıt bitiyor

Filistin haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Şuheda Aksa Hastanesi’nde yakıt sıkıntısı had safhaya ulaştığı ve bu nedenle oldukça sık elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

İsrail: Gazze’ye yakıt girmeyecek

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki kara saldırılarının devam edeceğini söyledi ve “Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek, bu siyasi düzeyde bir karardır ve bunu uyguluyoruz” dedi.

“Yakıt, yardımların ulaşması için de gerekli” Dünya Gıda Programı (WFP), insani operasyonlarının kapsamını genişletmesi ve gelecek 2 ay içinde 1,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırabilmesi için Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerektiğini açıkladı. WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de gıda yardımlarının durmasına sebep olacak büyük bir yakıt sıkıntısı yaşandığı ve yakıt tedariki olmazsa WFP ile beraber çalışan fırınların ekmek üretemeyeceği ve bunun da binlerce aileye büyük darbe vuracağı ifade edildi. Gazze halkının, ortaya çıkan muazzam ihtiyaçları karşılayacak derecede ve sürekli yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, yakıtın sadece fırınlar için değil Refah Sınır Kapısından giren yardımların ilgili yerlere ulaştırılması için de gerekli olduğu aktarıldı. WFP'nin açıklamasında, programın, insani operasyonlarının kapsamını genişletmesi ve gelecek 2 ay içinde 1,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırabilmesi için Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 26 Ekim'de İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan makalesinde, 7 Ekim'den önce Gazze'ye her gün yaklaşık 500 tırın giriş yaptığını, bunlardan 45'inin yakıt taşıyan tırlar olduğunu ifade etmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)