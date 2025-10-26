Gazze’ye ses, İrlanda’ya umut: Catherine Connolly Cumhurbaşkanı seçildi

Sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly, oyların yaklaşık %63’ünü alarak İrlanda’nın 10. Cumhurbaşkanı seçildi. Tamamlanan oy sayımı, Connolly’nin merkez sağdaki rakibi Fine Gael Partisi’nden Heather Humphreys karşısında elde ettiği net zaferi kesinleştirdi. Humphreys yaklaşık %29,5 oy aldı ve gün içinde Connolly’yi tebrik ederek başarılar diledi.

İlk sonuçlar Dublin, Galway, Donegal, Clare, Meath ve Waterford dâhil birçok seçim bölgesinden geldi. Resmî olmayan sayımlar, Connolly’nin birçok bölgede ilk tercih oylarının üçte ikisini kazandığını ortaya koydu. Devlet yayın kuruluşu RTE’ye göre Connolly, Donegal’da %75, Waterford’da ise %59 oy aldı.

Bu sonuçlar, Connolly’yi modern İrlanda tarihinde ilk turda seçilen ilk sol görüşlü cumhurbaşkanı yaptı. Aynı zamanda bu zafer, iktidardaki Fine Gael–Fianna Fáil koalisyonuna karşı toplumun güçlü bir tepkisi olarak değerlendiriliyor.

“Halk seçimini yaptı”

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Connolly’yi “çok kapsamlı bir seçim zaferi” elde ettiği gerekçesiyle kutladı ve onun “İrlanda halkını Uachtarán na hÉireann (İrlanda Cumhurbaşkanı) olarak temsil etme konusunda açık bir yetki kazandığını” söyledi. Martin, “Halk seçimini yaptı ve Catherine Connolly’nin ülkeye iyi hizmet edeceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Fine Gael lideri Simon Harris de Connolly’nin zaferini kutlayarak, “Kendisinin tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Onun başarısı, İrlanda’nın başarısı olacaktır” dedi.

Sosyal adalet ve barış savunucusu

68 yaşındaki Catherine Connolly, eski bir avukat (barrister) ve 2016’dan bu yana bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor. Sosyal adalet, kadın hakları ve insan hakları konularındaki açık sözlü tutumuyla tanınan Connolly, özellikle Gazze’deki savaşa yönelik İsrail karşıtı eleştirileri ve İrlanda’nın uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması gerektiği yönündeki ısrarlı çağrılarıyla dikkat çekti.

Connolly’nin bu duruşu, genç seçmenler ile Sinn Féin, İşçi Partisi (Labour) ve Sosyal Demokratlar gibi sol eğilimli siyasi gruplar arasında kendisine geniş bir destek kazandırdı.

Youth for Connolly (Connolly İçin Gençlik) kampanyasının ulusal koordinatörü Aoife McGowan, “Birçok öğrenci Catherine’in adaylığını konuşmaktan heyecan duydu. O, yeni ve daha ilerici bir İrlanda vizyonuna sahip” dedi. McGowan ayrıca Connolly’nin Filistin halkının haklarına verdiği açık desteğin, genç seçmenleri sandığa gitmeye teşvik eden en güçlü etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Connolly’nin seçim kampanyası; eşitlik, konut hakkı ve İrlanda’nın küresel tarafsızlığı temaları etrafında şekillendi.

Seçime katılım oranı yaklaşık %46 olurken, bazı bölgelerde %10’un üzerinde geçersiz oy pusulası tespit edildi. Uzmanlara göre bu durum, ana akım partilere duyulan güvensizliğin arttığını gösteriyor.

Connolly’nin başarısı, konut krizi, yaşam maliyetleri ve yolsuzluk skandalları nedeniyle halkın yönetime duyduğu öfkenin bir sonucu olarak görülüyor. Sol hareketlerin oluşturduğu bir ittifakın desteğini alan Connolly, kendisini “siyasal yenilenmenin sembolü” olarak tanımladı.

Rakibi Heather Humphreys, hükümete yönelik tepkileri aşmakta zorlandı ve yalnızca memleketi Cavan–Monaghanseçim bölgesinde %59 oyla birinci olabildi.

Eski bir klinik psikolog ve avukat olan Connolly, mevcut cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in yerine geçerek 11 Kasım 2025’te göreve başlayacak. Yedi yıllık görev süresi boyunca Áras an Uachtaráin’de (Cumhurbaşkanlığı Konutu) görev yapacak.

Her ne kadar İrlanda’da cumhurbaşkanlığı görevi büyük ölçüde sembolik olsa da, makam ahlaki ve simgesel ağırlığıyla kamuoyunu etkileyen önemli bir rol taşıyor. Cumhurbaşkanı ülkeyi uluslararası düzeyde temsil ediyor, yabancı devlet adamlarını ağırlıyor ve toplumsal konularda yaptığı konuşmalarla kamuoyuna yön verebiliyor.

“Birleştirici bir Cumhurbaşkanı”

Connolly’nin zaferi, modern İrlanda tarihinin en belirgin seçim başarılarından biri olarak değerlendiriliyor. Sonuç, kamuoyunun daha sosyal duyarlılığa sahip, barıştan ve eşitlikten yana bir cumhurbaşkanlığına yöneldiğinin işareti olarak görülüyor.

Destekçileri, onu insani değerlere, barışa ve bağımsızlığa bağlı İrlanda geleneğini dünya sahnesinde yeniden canlandırabilecek birleştirici bir figür olarak tanımlıyor.

