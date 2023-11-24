Gazze’ye saldırılara “insani ara” başladı

Katar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı mutabakat planına göre, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde saat 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren çatışmaları durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların Gazze Şeridi'ne nakliyesine başlanması planlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamalarına göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda. İnsani felaket ve yıkımın ağır olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısında kaldığı ifade edilen on binlerce Filistinli için yardımların gönderilmesine ilişkin henüz bir plan açıklanmadı.

Esir takası nasıl yapılacak?

Taraflar arasında varılan mutabakata göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden, birinci gün serbest bırakılacak aynı aileden 13 İsrailli kadın ve çocuk, yerel saatle 16.00'da Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, esirlerin lojistiğini sağlayacak. Kızılhaç Komitesi, "kendilerinin müzakerelere taraf olmadığını ancak tarafların uzlaştığı insani anlaşmalarda tarafsız aracı olarak uygulanması için rol alabileceklerini" açıkladı. Komite, planların rotası, esirlerin sayısı veya diğer detaylar konusunda söz sahibi olmadığı ancak uygulama aşamasını üstlendiğini aktardı.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Mısır'da bekleyecek İsrailli yetkililer esirleri teslim alarak İsrail topraklarına ulaştıracak, burada belirlenen hastanede kimlik, sağlık ve diğer kontrolleri yapılacak. Serbest bırakılan İsrailli esirler hastanede denetimde tutulacak.

İsrail hükümeti basın ofisi, Gazze Şeridi'nden İsrailli esirlerin çıkarılmasına ilişkin gelişmeleri, kurduğu merkezden anlık aktaracağını duyurdu.

Filistinli tutuklular

İsrailli esirlerin kontrollerinin tamamlanmasıyla serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Hapishanesi'nde toplanacağı belirtildi.

Bugün serbest bırakılacak, sayısı ve kimlikleri henüz açıklanmayan Filistinli tutuklular, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına getirilecek ve burada Filistinli yetkililere teslim edilecek.

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumlar da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderilecek.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının “bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini” söyledi.

İnsani arada varılan mutabakata göre, 4 gün boyunca toplam serbest bırakılacak 50 İsrailli için 150 Filistinli tutuklunun ailelerine kavuşması öngörülüyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)