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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 13:02
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 13:12
2 dk Okuma

Gazze’ye insani yardım taşıyan gemiye drone saldırısı

Gazze’ye insani yardım taşıyan ve içinde 30 aktivistin bulunduğu Conscience (Vicdan) adlı gemi Malta açıklarında saldırıya uğradı. Olayda can kaybı yaşanmazken geminin gövdesinde gedik açıldı, pruvasında da yangın çıktı. Aktivistler SOS sinyali gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’ye insani yardım taşıyan gemiye drone saldırısı

İsrail’in işgali altındaki Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) ait Conscience adlı gemi Malta açıklarında, uluslararası sulardayken insansız hava araçları (IHA) tarafından hedef alındı.

Yerel saatle 00.23'te yaşanan saldırı, Malta’nın doğu kıyısına 31,5 kilometre mesafede meydana geldi. 30 insani yardım aktivistinin de içinde bulunduğu geminin gövdesinde gedik açılırken, pruvasında yangın çıktı.

Aktivistler saldırı sonrasında SOS sinyali gönderdi. Saldırı henüz kimse tarafından üstlenilmedi.

CNN, geminin aktivistleri almak üzere Tunus’tan Malta’ya doğru hareket halinde olduğunu yazdı. Habere göre aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve emekli ABD askeri Albay Mary Ann Wright’ın da içinde bulunduğu 21 ülkeden gelen gönüllülerin Malta’dan gemiye katılımı bekleniyordu.

Koalisyonun baş organizatörü Thiago Avila, geminin ciddi şekilde zarar gördüğünü bildiklerini ve gemiye ulaşmak için küçük bir tekne hazırladıklarını söyledi.

Saldırı sonrası Malta Silahlı Kuvvetleri, yangın çıktığını doğruladı ve söndürüldüğünü söyledi. Yaralıların olmadığını belirten Malta Silahlı Kuvvetleri, durumu yakından izlediklerini söyledi.

Malta medyası da sahil güvenlik birimlerinin gemiden 16 kişiyi kurtardığına dair haber geçti.

“Filistinlilere yardım etmek istemiyorlar”

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, sosyal medya platformu X’te yayımladığı videoda “Bu bir insanlık suçu” dedi. Acar şöyle konuştu:

“60 günden bu yana Gazze'deki Filistinlilere ne su, ne gıda, ne de insani yardım ulaştı. Bu gemi Malta kıyılarına 30 km uzakta uluslararası sularda saldırıya uğradı. Bu bir savaş suçu. Ya İsrail tarafından ya da onun müttefikleri tarafından işlenmiş, fark etmez.

Ama çok açık olan bir şey var. Filistinlilere yardım etmek istemiyorlar. Filistinlileri aç bırakmak istiyorlar. İçinde çocuklarımızın da olduğu 2 milyon insandan bahsediyoruz. Bu suça ortak olan ülkelerin hepsi neler olup bittiğini gayet iyi biliyor ve hepsi bu saldırıya dahil. Hepimiz yardım götürebilmek için günlerdir, gece gündüz çalışıyoruz. Dünya bunu nasıl görmezden gelir?

Bu bir savaş suçu ve sadece Filistinlilere karşı değil aynı zamanda Gazze’ye yardım etmeye çalışan uluslararası topluma da. Çünkü devletlerimiz yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor. Ve onların yapması gerekeni biz yapmaya çalışıyoruz.’’

Acar, geçen yıl kendilerine Gazze’ye gitmek istediklerinde bürokratik engeller konulduğunu, bu yıl ise saldırı düzenlendiğini dile getirdi.

Ayrıca uluslararası sularda işlenen bu saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek insani yardım gönüllüleri için uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Öte yandan haberin yayına hazırlandığı 12.30 sularında Conscience halen Malta açıklarında seyrediyordu.

(MG/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze gazze ablukası Özgürlük Filosu Koalisyonu
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