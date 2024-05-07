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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 13:49
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REFAH’A OPERASYON

Gazze’ye insani yardım kapısı kapandı

İsrail, Refah Sınır Kapısının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze’ye insani yardım kapısı kapandı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak geçişlere ve ürün geçişine kapatıldığını bildirdi.

AP ve NY Times’ın haberine göre, İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, Refah'a tanklar gönderdiğini ve Mısır sınırının Gazze tarafında kontrol sağladığını söyledi. NY Times, İsrail'in müttefiklerinin ateşkes anlaşması için baskı yaptığı İsrail’in, Refah'ta bir kara işgali gerçekleştirmeyeceğini yazdı.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, şu anda BM'nin Refah Sınır Kapısı'nda fiziki bir varlığının bulunmadığını ifade etti.

“Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arter kapalı”

Laerke, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan da geçiş yapılmadığını belirterek, "Bu, şu anda Gazze'ye yardım ulaştıran iki ana arterin kapalı olduğu anlamına geliyor" dedi.

İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması ile Refah'a yönelik kara saldırısının siviller ve Gazze Şeridi'ndeki insani operasyonlar için ne anlama geldiğine ilişkin tüm uyarıları görmezden geldiğini vurgulayan Laerke, Gazze Şeridi'ne yakıt girişi olmadığından araçlar, iletişim ekipmanları ve jeneratörlerin tehlike altında olduğunu belirtti.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin de AA'ya açıklamada, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söyledi.

UNRWA: Gazze'nin kuzeyindeki açlık daha da kötüleşecek

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Refah'tan geçen yardım ve yakıt tedariki girişlerinin sürekli olarak kesintiye uğramasının Gazze Şeridi'ndeki kritik insani müdahaleyi duraklatacağı belirtilen açıklamada, "Tedarik rotaları kesintiye uğramaya devam ederse özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insanların karşı karşıya kaldığı feci açlık daha da kötüleşecek" dendi.

“İsrail insani durumu daha da kötüleştiriyor”

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze'deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı" belirtilen açıklamada, İsrail'in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi.

Refah kentinin doğusundaki durumun, "gerçek bir insani felaket" olarak tanımlandığı açıklamada, felaketin sadece Refah'ta değil Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde yaşandığına dikkat çekildi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını açıkladı. Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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